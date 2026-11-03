El delineado de ojos que levanta la mirada y aporta luz después de los 40: cómo lucirlo

Conseguir una mirada más abierta, luminosa y rejuvenecida después de los 40 es posible con un delineado que combina dos técnicas: el delineado invisible o tightlining, que consiste en maquillar la línea de las pestañas superiores para darles mayor densidad, y un micro-eyeliner marrón difuminado desde la mitad del ojo hacia el exterior. Esta combinación ayuda a levantar visualmente la mirada sin necesidad de recurrir a trazos gruesos o demasiado marcados.

De acuerdo con Clara, el delineado marrón que comienza en la mitad del ojo y se extiende hacia fuera es uno de los trucos de maquillaje que puede aportar un efecto lifting a la mirada. La clave está en mantener el trazo fino , ligeramente ascendente y bien difuminado para conseguir un resultado natural que favorezca especialmente a los ojos maduros.

¿Por qué este delineado favorece después de los 40?

Con el paso del tiempo, la piel del contorno de ojos puede perder firmeza y la mirada puede adquirir una apariencia más cansada. Por eso, los maquillajes que aportan definición sin recargar esta zona se convierten en grandes aliados para conseguir un aspecto fresco y descansado.

Delineado de ojos para levantar la mirada.|(Especial/Canva)

El delineado invisible ayuda a intensificar las pestañas desde la raíz, mientras que el pequeño trazo marrón en el extremo exterior del ojo crea una sensación de mayor elevación. A diferencia del eyeliner negro grueso, este estilo no endurece las facciones y permite conservar una apariencia suave y natural.

¿Cómo hacer el delineado que levanta la mirada?

Para conseguir este efecto, lo ideal es trabajar con productos de textura cremosa y fácil de difuminar, como un lápiz marrón o un delineador en gel. También puedes utilizar una brocha pequeña para suavizar los bordes y evitar que el trazo quede demasiado marcado.

Prepara el párpado: aplica una pequeña cantidad de corrector o prebase para que el maquillaje se adhiera mejor y dure más tiempo. Realiza el delineado invisible: con un lápiz negro o marrón oscuro, maquilla suavemente la línea de agua superior, justo en la raíz de las pestañas. Este paso ayuda a que se vean más densas sin crear una línea evidente sobre el párpado. Dibuja el micro-eyeliner: utiliza un lápiz marrón y comienza a delinear desde la mitad del ojo hacia el exterior, siguiendo la línea natural de las pestañas. Eleva ligeramente el rabillo: al llegar al extremo exterior, dirige el trazo un poco hacia arriba, en lugar de seguir la inclinación descendente del ojo. Difumina el resultado: con una brocha pequeña, suaviza el delineado marrón para que se integre con las sombras y consiga un efecto más natural.

¿Qué otros trucos ayudan a rejuvenecer la mirada?

Además del delineado, existen pequeños detalles que pueden hacer que los ojos se vean más grandes y luminosos. Uno de ellos es utilizar una sombra beige o champán en el lagrimal y en el centro del párpado móvil, ya que estos tonos reflejan la luz y aportan frescura al rostro.

¿Cómo hacer el delineado que levanta la mirada?|(Especial/Canva)

También puedes aplicar una máscara de pestañas que aporte longitud y curvatura, concentrando una mayor cantidad de producto en las pestañas exteriores para reforzar el efecto lifting. En cambio, conviene evitar las sombras demasiado oscuras o los trazos gruesos que cubren gran parte del párpado, especialmente si buscas un maquillaje ligero para el día a día.

De acuerdo con ELLE, uno de los trucos para agrandar los ojos y rejuvenecer la mirada después de los 40 consiste en trabajar el delineado de manera estratégica, sin recargar el párpado y favoreciendo una apariencia más abierta.

¿Cómo llevar este delineado durante el día?

Para un maquillaje de diario, puedes combinar el delineado marrón con una sombra en tonos beige, una máscara de pestañas ligera y un poco de iluminador en el lagrimal. El resultado será una mirada definida, pero sin perder naturalidad.

Si quieres intensificar el maquillaje para una ocasión especial, puedes reforzar ligeramente el extremo exterior del delineado y añadir una sombra marrón suave en la cuenca del ojo. Lo importante es mantener el trazo fino y difuminado para que el maquillaje no endurezca las facciones.

Este delineado demuestra que no necesitas un maquillaje complicado para conseguir una mirada más despierta después de los 40. Con un lápiz marrón, una brocha pequeña y unos minutos frente al espejo, puedes conseguir un efecto lifting sutil que ilumina el rostro y realza la belleza natural de tus ojos.