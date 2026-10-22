Colocar un árbol de jade en la entrada principal de una casa es uno de los amuletos más poderosos para asegurar que la prosperidad toque a tu puerta, de acuerdo con la filosofía del Feng Shui.

Sin embargo, no basta con dejar la planta en cualquier rincón. El orden, la orientación y la intención son fundamentales. A continuación te explicamos con detalle cómo acomodar el árbol de jade en la entrada para atraer dinero y activar su magnetismo financiero.

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3 formas de acomodar tu árbol de jade en el recibidor

Al lado derecho de la puerta (mirando desde adentro hacia afuera)

Coloca tu maceta de jade sobre una credenza, mesa de recibidor o directamente en el suelo justo al lado derecho de la puerta conforme te preparas para salir de tu hogar.

Esta ubicación activa la energía de los benefactores y los viajes, conectándote con personas que pueden ayudarte a impulsar tu economía, conseguir empleo o cerrar mejores tratos comerciales.

¿Cómo acomodar el árbol de jade en la entrada para atraer dinero?|Pexels: Kevin Malik

Formando simetría en el exterior de la puerta principal

Consigue dos árboles de jade de tamaño similar y colócalos en macetas idénticas, posicionando uno a cada lado de la puerta de ingreso.

Esta configuración actúa como un filtro protector y un imán de bienvenida. Mientras estabiliza la energía exterior para que no entren malas vibras, guía el flujo de la riqueza y el dinero directamente hacia el interior de tu hogar.

¿Cómo acomodar el árbol de jade en la entrada para atraer dinero?|Pexels:

Skylar Kang

Orientado hacia la esquina sureste del recibidor

Ubica la esquina sureste de la entrada de tu casa y acomoda ahí tu árbol de jade. Asegúrate de que la superficie esté impecable y libre de desorden.

El sureste es la coordenada de la riqueza y la abundancia material en el Feng Shui. Colocar el jade en este sector exacto activa el crecimiento de tus ahorros y ayuda a que el dinero rinda mucho más.

Recuerda que para que tu planta realmente actúe como un canalizador de abundancia, debes evitar ponerla frente a un espejo, además de mantener la zona libre de obstáculos, que se vea a simple vista, pero que no estorbe. Para potenciar su efecto magnético puedes enterrar tres monedas en la maceta.

