La película animada Las Guerreras KPop se ha convertido en un fenómeno total. La historia de las integrantes del grupo HUNTR/X, quienes balancean su vida en los escenarios de Seúl con misiones secretas para combatir demonios, ha hecho que miles de niñas sueñen con tener sus propios superpoderes musicales.

Si tu hija quiere verse exactamente como Rumi, Mira o Zoey usando su escudo de alma, la Inteligencia Artificial te permite lograrlo en minutos. En esta guía te enseñamos las mejores herramientas y los textos exactos que debes usar.

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¿Cómo crear una imagen de tu hija como Las Guerreras K-Pop?

Generadores de Filtros K-Pop Demon Hunters

Plataformas en línea de edición digital han lanzado plantillas automáticas inspiradas en la película. Herramientas basadas en IA analizan una fotografía real de tu hija y, en segundos, modifican su ropa por el traje táctico de la película, añaden los icónicos ojos brillantes con energía mágica y colocan fondos de conciertos o portadas de discos al estilo del éxito Golden.

Copilot / Bing Image Creator

Si prefieres no subir fotos de tu hija a internet por privacidad, la alternativa más segura es describirla en un generador de imágenes de texto. La IA de Microsoft recrea a la perfección la estética de animación digital en 3D estilizada de Sony Pictures.

Cómo crear una imagen de tu hija como Las Guerreras Kpop

El prompt perfecto para recrear una imagen de tu hija como las Guerreras KPop

Si vas a utilizar un generador de texto aimagen, copia y pega la siguiente instruccipon detallada, solo cambia los datos entre corchetes:

Ilustración digital en 3D de alta calidad con el estilo de animación de la película de Netflix "Las guerreras K-Pop" (KPop Demon Hunters). Una niña de (edad) años con cabello (color y peinado) sonríe con confianza hacia la cámara. Viste el traje oficial de combate del grupo HUNTR/X en tonos negro, magenta y plateado brillante. Sus ojos brillan sutilmente con una energía mística rosa. A su alrededor hay un aura de escudo de alma brillante. El fondo es un escenario de concierto cyberpunk en Seúl, lleno de luces LED, pantallas y humo escénico.

Cómo crear una imagen de tu hija como Las Guerreras Kpop

Puedes añadir una fotografía de las Guerreras K-Pop que te guste y adjuntar una fotografía de tu hija, pedir que haga lo mismo sin cambiar sus rasgos y listo.

