Cat eye nails después de los 50: 7 diseños elegantes de uñas ojo de gato que rejuvenecen las manos y son tendencia

Después de los 50 años elegir una manicura bonita no significa limitarse a los tonos nude, clásicos o colores neutros por miedo a que nos hagan ver fuera de nuestra edad. Al contrario, experimentar con diseños también es una forma de demostrar que podemos lucir modernas sin perder nuestra esencia de señor. Las uñas ojo de gato, conocidas como cat eye nails, son una alternativa ideal para quienes buscan un acabado sofisticado, luminoso y con un toque moderno.

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De acuerdo a que son diseños con efecto magnético crea una línea que cambia según el movimiento de las manos aportando profundidad y brillo sin necesidad de recurrir a decoraciones demasiado llamativas. Lo mejor es que esta técnica es que se consigue con esmaltes que contienen partículas magnéticas las cuales se acomodan mediante un imán antes de secarse lo que provoca que se cree un efecto visual parecido al reflejo de los ojos de gato el cual puede adaptarse a cualquier color, largo o diseño de uña.

Si eres de la smujeres que antes de terminar el año quiere experimentar con diseños de manicura que estilizan las manos y combine con distintos atuendos a continuación te dejamos algunos diseños de cat eyes nails que se adaptan a cualquier tipo y tono de piel en mujeres de más de 50 años.

7 diseños de uñas ojo de gato elegantes para después de los 50

1.- Cat eye en tonos champaña

Unas uñas con diseño de cat eye en color champaña con destellos dorados cin una base suave es una excelente opción para dar luminosidad en las manos las cuarentena harán que se vean más juveniles, lo mejor es que es un diseño discreto, elegante y refinado que luce espectacular tanto en el día y noche.

2.- Uñas ojo de gato en rosa empolvado

El efecto cat eye en tonos rosados con efecto empolvado es ideal para lucir un acabado completamente femenino y delicado y destaca más en uñas con diseño ovaldo o almendrado, así que apúntalo entre las opciones cuando visites a tu manicurista.

3.- Cat eye color borgoña

El borgoña es perfecto para quienes prefieren los tonos intensos. Su profundidad y sus reflejos brillantes crean una manicura elegante, ideal para otoño e invierno.

4.- Uñas magnéticas en verde esmeralda

El verde esmeralda es otro de los tonos favoritos para las mujeres que han experimentado con este tipo de efecto ya que con los destellos plateados que logran verse con el reflejo de la luz harán que las uñas luzcan sofisticadas especialmente en uñas cortas.

5.- Cat eye en nude rosado

Si prefieres un estilo natural, el nude rosado con efecto magnético es una alternativa versátil. Su acabado luminoso conserva la sencillez de una manicura clásica.

6.- Uñas ojo de gato en azul noche

El cat eye nail como dice su nombre y el cual simula la mirada de un gato la mejor opción es apostar por un tono azul oscuro, azul noche el cual ofrecerá un brillo profundo el cual apuesta por un diseño elegante.

7.- Cat eye dorado sobre base café

La combinación de café y destellos dorados crea un efecto cálido y lujoso. Es ideal para quienes disfrutan de los tonos tierra y buscan una manicura sofisticada.