Día de Muertos: tutorial para hacer una corona de flor de cempasúchil

El Día de Muertos es la oportunidad perfecta para llenar el hogar de tradición y color. Las flores de cempasúchil son un elemento imprescindible en las ofrendas, pero elaborarlas en papel crepé permite lucir una corona duradera y muy económica.

Con este sencillo truco DIY aprenderás a transformar cartón y pliegos de papel en una alegre corona decorativa. Una propuesta práctica ideal para vestir tu puerta, pared o altar con un toque artesanal único y lleno de significado.

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¿Qué materiales se necesitan para hacer una corona de flores de cempasúchil?

Para hacer esta corona de cempasúchil casera necesitas los siguientes materiales:



Papel crepé

Base circular de cartón

Herramientas de sujetación

Pegamento

Tijeras

Lápiz

Regla

Un objeto circular para marcar la base de cartón

Detalles opcionales en conmemoración al Día de Muertos

¿Cómo hacer una corona de flor de cempasúchil?

El procedimiento consta de tres fases sencillas: preparar la estructura, armar los pompones de papel y ensamblar todo el arreglo.