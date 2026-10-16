Día de Muertos: tutorial para hacer una corona de flor de cempasúchil
Descubre cómo elaborar una vistosa corona con flores de papel crepé y cartón reciclado para decorar la entrada de tu casa o el altar de Día de Muertos.
El Día de Muertos es la oportunidad perfecta para llenar el hogar de tradición y color. Las flores de cempasúchil son un elemento imprescindible en las ofrendas, pero elaborarlas en papel crepé permite lucir una corona duradera y muy económica.
Con este sencillo truco DIY aprenderás a transformar cartón y pliegos de papel en una alegre corona decorativa. Una propuesta práctica ideal para vestir tu puerta, pared o altar con un toque artesanal único y lleno de significado.
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¿Qué materiales se necesitan para hacer una corona de flores de cempasúchil?
Para hacer esta corona de cempasúchil casera necesitas los siguientes materiales:
- Papel crepé
- Base circular de cartón
- Herramientas de sujetación
- Pegamento
- Tijeras
- Lápiz
- Regla
- Un objeto circular para marcar la base de cartón
- Detalles opcionales en conmemoración al Día de Muertos
¿Cómo hacer una corona de flor de cempasúchil?
El procedimiento consta de tres fases sencillas: preparar la estructura, armar los pompones de papel y ensamblar todo el arreglo.
- Arma la base: Marca sobre un cartón resistente un círculo de 30 a 40 cm de diámetro. Traza otro círculo más pequeño en el centro y recorta ambos para obtener un aro.
- Crea las flores: Corta tiras de papel crepé de 8 x 30. Dobla cada tira en acordeón, ata el centro firmemente con hilo y redondea las puntas con las tijeras. Abre y separa suavemente capa por capa de papel hacia el centro hasta formar un pompón esponjoso. Repite el proceso con varios colores.
- Ensambla la corona: Presenta las flores sobre el cartón mezclando los tonos para lograr contraste. Pégalas con silicón caliente desde el borde exterior hacia el centro hasta cubrir la base por completo, añade detalles como calaveritas de papel si lo deseas y coloca un lazo en la parte trasera para colgarla.