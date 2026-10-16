4 delineadores blancos para rejuvenecer la cara

A medida que pasan los años, el maquillaje se convierte en nuestro mejor aliado para resaltar la belleza natural y suavizar las líneas de expresión. Entre todas las tendencias, los delineadores blancos han regresado con fuerza como truco definitivo de los maquilladores para abrir la mirada, disimular el cansancio y devolverle la frescura al rostro en cuestión de segundos.

Si buscas un efecto lifting inmediato sin complicaciones, incorporar este básico a tu rutina diaria marcará un antes y un después en tu aspecto. A continuación, te compartimos cuatro opciones indispensables.

Noticias Baja California del 15 de octubre 2026

¿Cómo utilizar el delineador blanco en tu maquillaje?

El delineador blanco es un básico imprescindible para iluminar la mirada y lograr un efecto rejuvenecedor en segundos. Aplícalo en la línea de agua para agrandar los ojos y disimular el cansancio. Un toque en el lagrimal aporta un punto de luz instantáneo, mientras que difuminarlo bajo el arco de la ceja crea un efecto lifting inmediato. Además, marcar el arco de Cupido ayuda a lucir unos labios más definidos y con mayor volumen.

¿Cuáles son los mejores delineadores blancos?

El delineador blanco es el gran secreto de belleza para iluminar la mirada, borrar signos de cansancio y lograr un efecto rejuvenecedor instantáneo. A continuación, destacamos cuatro opciones ideales para incorporar a tu rutina diaria:

NYX Professional Makeup Slim

Este versátil lápiz cuenta con una fórmula suave enriquecida con aceite de coco que cuida la delicada zona de las pestañas. Su textura cremosa se desliza con facilidad para aportar puntos de luz estratégicos en el lagrimal.

L'Oréal Paris Infallible Grip Gel

Ofrece una fórmula en gel de larga duración que resiste el ritmo de todo el día sin correrse. Incorpora una práctica esponja en el extremo perfecta para difuminar los trazos en el párpado.

Catrice Kohl Kajal Waterproof

Diseñado para la línea de agua, destaca por su alta pigmentación de acabado aterciopelado. Su fórmula limpia de gran fijación ayuda a mantener la mirada despierta durante horas.

L.A. Colors Eyeliner White

Una alternativa accesible y práctica pensada para refrescar el rostro de forma rápida en cualquier momento. Su tapa incluye un sacapuntas integrado que facilita mantener siempre la punta lista para su uso.