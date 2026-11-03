Transforma tu cocina en lugar de paz y prosperidad con estos colores

La cocina es considerada como uno de los lugares más importantes para la filosofía del Feng Shui. En este sitio se procesan los alimentos que dan bienestar a la familia por lo que se vincula con la salud, la vitalidad y la prosperidad económica de los habitantes.

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En este espacio conviven dos elementos importantes que son el Fuego (las hornallas y el horno) y el Agua (la bacha y la heladera). Es por esto que se deben elegir los colores correctamente para equilibrar estas fuerzas, evitar tensiones y atraer vibraciones de calma y abundancia.

¿Cuáles son los mejores colores para la cocina?

Los colores que debes utilizar en la cocina son:

Blanco y tonos crema

Este es el mejor color para la cocina debido a que representa el elemento Metal que es armonía entre el Agua y el Fuego. Brindan luminosidad, sensación de pulcritud, claridad mental y una atmósfera de paz inigualable.

Verde menta, oliva o salvia

También puedes optar por estos colores que se asocian con la Madera por ende con la nutrición, el crecimiento y la frescura. Logran el equilibrio entre la intensidad del fuego de las hornallas y fomentar una energía constante de prosperidad y salud.

Amarillo suave o manteca

Estos colores representan la Tierra y el Sol por lo que evocan calidez, alegría y estimula la buena digestión. Los colores suaves atraen la abundancia y genera un punto de encuentro.

Tonalidades neutras y tierra (beige, arena, topo)

Por último, tenemos este color que brinda estabilidad, contención y serenidad. Con su aplicación el ambiente se sentirá más firme y calma.

Para poder aplicar los colores en cuestión puedes tener en cuenta agregar detalles de madera natural como estantes flotantes o recipientes de madera. También coloca plantas aromáticas en macetas claras u otra opción es usar textiles en tonos verdes o tierras.

