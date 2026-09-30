Cómo eliminar las moscas de la cocina: 3 ideas para alejarlas

La cocina es el corazón del hogar, pero también el lugar más atractivo para las moscas debido a los olores, la humedad y los restos de comida.

Además de ser sumamente molestos, estos insectos pueden contaminar tus platillos. Si buscas como eliminar las moscas de la cocina sin recurrir a insecticidas químicos que pongan en riesgo tu salud o la de tus mascotas, existen alternativas ecológicas altamente efectivas.

Desestiman demanda contra Melissa Galindo, promovida por Kalimba; la defensa del cantante responde, ¿apelará la decisión del juez?

Cómo liminar las moscas de la cocina

Las moscas se guían principalmente por su desarrollado sentido del olfato. A continuación, te compartimos 3 ideas prácticas y naturales para romper su ciclo de atracción y mantenerlas alejadas definitivamente:

El truco del limón con clavos de olor

Las moscas detestan las fragancias cítricas e intensas. La combinación del limón con el clavo de olor genera un aroma agradable para los humanos, pero completamente intolerable para ellas.

Corta un limón por la mitad e introduce entre 10 y 15 clavos de olor en la pulpa de cada mitad. Pon los limones preparados en platos pequeños sobre las encimeras, cerca de la ventana de la cocina o al lado del frutero. Cambia los limones cada dos o tres días, antes de que se sequen o comiencen a descomponerse.

Los mejores remedioa caseros para eliminar las moscas de tu cocina|Pexels: Armando H2

Trampa casera de vinagre de manzana y jabón líquido

Llena un frasco de vidrio o un tazón pequeño con vinagre de manzana tibi. Añade unas gotas de jabón líquiso para platos y mezcla suavemente sin hacer demasiada espima.

El vinagre atrae a las moscas. El jabón rompe la tensión superficial del líquido, haciendo que, cuando el insecto intente posarse para beber, no pueda sostenerse y quede atrapado.

Crea trampas caseras para eliminar a las moscas de tu cocina|Pexels: Saeed Saeed

Barrera de plantas aromáticas estratégicas

Coloca macetas pequeñas de albahaca, menta, romero o lavanda directamente en el alféizar de la ventana de la cocina o junto a la puerta que da al exterior.

Además de ahuyentar a las moscas, tendrás hierbas aromáticas frescas y orgánicas siempre a la mano para sazonar tus recetas.

