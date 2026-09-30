Cómo usar el eyeliner marroquí para alargar la mirada y sin que te manche el párpado

El eyeliner marroquí es un maquillaje tradicional que se conoce como Khol, destacándose por ser un cosmético utilizado en hombres y mujeres, ya que tiene la gran función de proteger a los ojos del sol y el viento, popularizándose entre los usuarios.

Por otro lado, tiene un gran efecto, ya que ayuda a alargar la mirada, dando ese aspecto felino y misterioso. Para que lo puedas aplicar te detallaremos cómo usar pero que no te manche el párpado, un hack de belleza que te ayudará.

¿Cómo puedo hacer un delineado de ojos estilo árabe?

La aplicación del eyeliner marroquí es muy fácil de aplicar, solamente debemos hacer unos pasos para que el pigmento se impregne en la línea de agua. Realiza lo siguiente para alargar tu mirada:



Toma su aplicador con un poco del pigmento. Coloca la varilla horizontalmente sobre la línea de agua. Cierra ligeramente el ojo y mueve a los lados para impregnar de color negro. Repite las veces que sea necesario para tener un tono más intenso y grueso. Al terminar retira el exceso con un hisopo. Por último para sellar, toma un poco de sombre negra mate para fijar el maquillaje y evitar que manche el párpado.

Es fundamental que retiremos el exceso de producto, ya que mucho color negro en los ojos, además de darnos un acabado sucio, puede hacer que tengamos el aspecto de "mapache".

¿Qué se pone primero, el eyeliner o la sombra de ojos?

Para quienes no están acostumbrados al uso del maquillaje pueden existir muchas dudas sobre qué va primero, entre el delineador y la sombra de maquillaje. La mejor alternativa, es primero colocar la sombra para finalmente añadir el delineado, ya que al hacerlo al revés, corremos el riesgo de manchar todo nuestro trabajo, dando un acabado más sucio.

Aplica todos los tips, con la finalidad de que puedas lucir el eyeliner marroquí, una gran alternativa que te ayudara a alargar la mirada y sin que te manche el párpado. Recuerda maquillar tus ojos para limpiar y finalmente embellecer tu piel al instante.