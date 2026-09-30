La mezcla casera que debes rociar en tus cortinas para que tu casa huela siempre a limpio

La mezcla casera que se ha popularizado en redes sociales para conseguir que las cortinas huelan a limpio combina agua, alcohol de limpieza y suavizante. La preparación se coloca en un pulverizador y se aplica ligeramente sobre las cortinas para aportarles un aroma agradable.

“Voy por el otro perro": Azalia Ojeda revela a quién piensa nominar en La Granja VIP por una FUERTE discusión que tuvieron

El interés por este truco de limpieza casero está relacionado principalmente con la posibilidad de prolongar la sensación de ropa recién lavada sin tener que retirar las cortinas constantemente. El alcohol puede evaporarse con rapidez y el suavizante aporta fragancia, mientras que el agua permite diluir la preparación.

¿Cómo preparar la mezcla casera para perfumar las cortinas?

La preparación consiste en combinar los 3 ingredientes directamente en un pulverizador limpio. Para obtener los 500 mililitros de producto, se necesitan estas cantidades:



200 mililitros de agua: funciona como base de la preparación y ayuda a diluir los demás componentes.

funciona como base de la preparación y ayuda a diluir los demás componentes. 200 mililitros de alcohol de limpieza: facilita una evaporación relativamente rápida y puede contribuir a que la tela no permanezca húmeda durante demasiado tiempo.

facilita una evaporación relativamente rápida y puede contribuir a que la tela no permanezca húmeda durante demasiado tiempo. 100 mililitros de suavizante: aporta principalmente el perfume que permanece en las fibras después de la aplicación.

Una vez incorporados los ingredientes, se cierra el pulverizador y se agita suavemente. Para utilizarlo, se recomienda rociar una cantidad pequeña y uniforme sobre la cortina, sin empaparla. Después, es conveniente dejar puertas o ventanas abiertas para favorecer la ventilación mientras la tela se seca.

La preparación debe conservarse fuera del alcance de los niños y las mascotas y lejos de fuentes de calor o llamas, ya que el alcohol es inflamable. Además, no conviene pulverizarla cerca de enchufes, aparatos eléctricos o superficies que puedan dañarse con líquidos.

¿Qué precauciones tener al rociar suavizante y alcohol en las cortinas?

Aunque el truco se ha vuelto popular por su efecto aromático, no todas las cortinas reaccionan de la misma manera. Los tejidos delicados, teñidos o tratados con acabados especiales pueden mancharse, decolorarse o modificar su textura al entrar en contacto con determinados productos.

Antes de aplicar la mezcla sobre toda la superficie, es recomendable tener en cuenta estos aspectos:



Hacer una prueba: pulverizar una pequeña cantidad en una zona poco visible y esperar a que se seque para comprobar que no quedan manchas ni cambios de color.

pulverizar una pequeña cantidad en una zona poco visible y esperar a que se seque para comprobar que no quedan manchas ni cambios de color. Evitar el exceso: empapar la tela puede generar humedad innecesaria y dejar residuos de suavizante.

empapar la tela puede generar humedad innecesaria y dejar residuos de suavizante. Ventilar: mantener el ambiente aireado ayuda a que el alcohol se evapore y evita una acumulación intensa de fragancias.

mantener el ambiente aireado ayuda a que el alcohol se evapore y evita una acumulación intensa de fragancias. Revisar las indicaciones del fabricante: algunas cortinas requieren limpieza específica o no admiten determinados productos químicos.

algunas cortinas requieren limpieza específica o no admiten determinados productos químicos. No considerarlo un desinfectante: perfumar una cortina no equivale a eliminar microorganismos ni sustituye su lavado cuando necesita una limpieza profunda.

Para mantener una casa con sensación de limpieza, el aromatizante puede complementar la ventilación frecuente, el lavado de textiles y la eliminación de las fuentes de malos olores.