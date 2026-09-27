Horóscopo de Nana Calistar hoy domingo 27 de septiembre para cada signo; conoce quienes tendrán mayor prosperidad en estos días

Este domingo 27 de septiembre será uno de los días más especiales de todo el mes, pues extremos en el último domingo de septiembre, además de que ya estamos en la temporada de Libra, por lo que algunas cosas estarían por cambiar, por lo que es importante que no te pierdas el Horóscopo que Nana Calistar trae para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 27 de septiembre?

Tu relación puede llevar tiempo repitiendo la misma escena con distinto vestuario: alguien se molesta, el otro se calla, hacen las paces y a los pocos días vuelve el pleito. Ya no basta con decir “que todo estará bien” mientras nadie cambia lo que hace. Saca las cartas sobre la mesa y habla de hechos: qué pasó, qué necesitas y qué estás dispuesto a hacer tú también. Si la conversación termina siempre en promesas vagas, pide acuerdos que puedan cumplir y revisar. El amor puede florecer otra vez, pero necesita manos trabajando la tierra; con puro suspiro se seca hasta la planta de plástico.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 27 de septiembre?

Tienes tres mensajes sin responder de gente que te quiere de verdad y, sin embargo, encuentras tiempo para revisar si aquella persona que apenas te pela ya vio tu historia. Ahí tienes un retrato bastante claro de cómo estás repartiendo tu atención. No hace falta contestarle a todo el mundo al instante, pero sí dejar de tratar como muebles a quienes te han acompañado incluso cuando andabas insoportable. Manda ese mensaje, pregunta cómo les fue y escucha la respuesta sin volver la conversación un informe sobre tus propios problemas. El cariño también se cuida con presencia.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 27 de septiembre?

Una cosa es que te guste el juego rudo cuando hay confianza, ganas y acuerdo; otra muy distinta es dejar que alguien te traten mal y todavía agradecerle por quedarse. Últimamente has tolerado desplantes, favores de un solo lado o “bromas” que te humillan enfrente de otros. Mira quién aparece cuando necesitas ayuda de verdad y quién solo te busca para descargarte sus problemas. Poner distancia puede doler al principio, pero seguir disponible para quien te hunde sale muchísimo más caro.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 27 de septiembre?

Últimamente tus planes suenan a confesión, y hasta te incomoda que tu mejor amistad haga planes sin invitarte. Antes de soltar un comentario, pregúntate qué pasó de verdad. Si tu pareja te ha ocultado algo concreto, hablen de eso; si solo viste una foto y completaste la historia con tu imaginación, no organices un juicio con pruebas fabricadas en tu cabeza. Con las amistades ocurre igual: querer mucho a alguien no te da la exclusiva de su tiempo. La gente puede disfrutar otras compañías y seguir queriéndote.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 27 de septiembre?

Son las dos de la mañana y otra vez estás repasando la última conversación con esa persona que se alejó, como si entre una coma y un emoji fueras a encontrar la explicación que te debe. Ya revisaste lo que dijiste, lo que no dijiste y hasta la hora en que leyó el mensaje. La ausencia duele, claro que sí, pero no merece quedarse a dormir en tu almohada mientras tú te desvelas haciéndole espacio. Guarda el teléfono, deja de buscar pistas y reconoce algo difícil: quizá nunca recibas una respuesta que te deje satisfecho. Puedes seguir con tu vida aun con esa pregunta abierta.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 27 de septiembre?

Te acaba de caer el veinte sobre una decisión que defendiste con uñas, dientes y hasta capturas de pantalla. Ahora ves que había señales y que preferiste acomodarlas para que dijeran lo que querías oír. Bueno, pues reconócelo sin seguirte lamentando. Puedes pedir disculpas, corregir lo que todavía tenga arreglo y dejar de justificar aquello que ya sabes que estuvo mal. Lo que sí sería una verdadera pendejada es seguir por el mismo camino nomás porque te da pena admitir que te equivocaste.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 27 de septiembre?

Si tu amor vive lejos, los kilómetros no tienen por qué acabar con lo que sienten, pero tampoco se borran a punta de mensajes con corazoncitos. Hace falta hablar de horarios, visitas y de cuándo podrán verse sin que siempre sea la misma persona quien pague el boleto y mueva su agenda. Una llamada sincera puede acercarlos más que cien «te extraño» enviados mientras cada quien se distrae con otra cosa. Pregunta qué espera tu pareja y di lo que necesitas tú. Si ambos ponen de su parte, esta relación puede ganar fuerza; si uno solo promete y el otro hace hasta malabares con la quincena, ahí no hay sintonía que aguante.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 27 de septiembre?

Ya escribiste en tu cabeza una tragedia completita por un problema que todavía ni ocurre. Alguien tarda en llamarte y tú ya le asignaste motivo, culpable y música de telenovela al asunto. Detente tantito. Si necesitas una respuesta, pregunta; si hay algo que preparar, prepáralo. Lo demás es prestarle tu domingo a una película que quizá nunca se estrene. Traes suficiente fuerza para resolver lo que sí tienes enfrente, pero la estás gastando peleando con fantasmas que ni renta pagan.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 27 de septiembre?

En tu casa puede haber caras largas y conversaciones que se cortan apenas entras al cuarto. No te eches encima la obligación de arreglar todos los pleitos familiares como si fueras árbitro, psicólogo y encargado de servir el café. Si dos personas tienen un problema, déjalas hablar entre ellas; tú puedes escuchar sin convertirte en mensajero de frases que luego te van a reclamar. Un asunto que parecía enorme comenzará a acomodarse cuando cada quien diga lo que realmente le molesta. Mantén la calma y no prometas soluciones que dependen de otros.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 27 de septiembre?

Quieres que ese sueño deje de ser conversación de sobremesa, pero llevas semanas cambiándole el nombre al proyecto y todavía no haces la primera llamada. Ya estuvo bueno de esperar una señal con luces de neón. Si quieres estudiar algo, busca fechas y requisitos; si piensas vender, calcula cuánto cuesta producir y a quién se lo ofrecerías; si buscas otro trabajo, prepara tu solicitud. El avance empieza cuando haces una tarea concreta, aunque sea pequeña y aunque nadie te aplauda. Las ganas de triunfar sirven de poco si se quedan echadas en la cama viendo videos de gente que sí se puso a trabajar.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 27 de septiembre?

Hay gente que no te llama para saber cómo estás, sino para descargarte encima el último pleito de su vida y colgar en cuanto se siente mejor. Tú terminas con la cabeza hecha nudo mientras esa persona ya está subiendo estados sobre lo bonita que es la paz. Aguas con convertirte en el servicio de atención a dramas ajenos: escucha cuando puedas, pero aprende a decir “no”.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 27 de septiembre?

Ya se te nota la mejoría hasta en la manera de caminar, y eso le está dando comezón a ciertas personas. Cuando te vean contento, aparecerá quien quiera echarte a perder el rato con una indirecta, un comentario sobre tu cuerpo o algo por el estilo. No conviertas tu domingo en tribunal para defender tu felicidad. Si alguien necesita que te vaya mal para sentirse mejor, que busque entretenimiento en otra parte. Tú ya sabes lo que te costó salir de aquella temporada en que todo te pesaba; no le abras la puerta de nuevo por quedar bien.