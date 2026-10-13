El fanatismo por la pelícual Kpop Demon Hunters sigue creciendo, y no hay mejor forma de demostrar tu apoyo al grupo HUNTR/X que siaeñando tu propia mercancía personalizada. Si quieres lucir un look único en el próximo festival o añadir la prenda a tu clóset, conoce cómo hacer una playera.

Hacer tu propia ropa te permite jugar con los colores de Rumi, Zoey y Mira. A continuación, te presentamos 3 ideas fáciles y creativas explicadas paso a paso para fabricar tu playera oficial desde casa.

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3 ideas para diseñar tu playera de HUNTR/X

Estilo grafiti neón con plantillas

Rinde homenaje a la estética urbana de la película. Utiliza una playera negra como fondo. Imprime el logotipo de HUNTR/X en papel grueso o acetato y recorta los bordes con un cúter para crear una plantilla.

Sujeta el diseño sobre la playera con cinta adhesiva y, usando una esponja, da pequeños toques con pintura textil en tonos magenta neón, morado y turquesa. Al retirar la plantilla, tendrás un diseño con relieve de aspecto callejero.

Cómo hacer una playera de Kpop Demon Hunters: 3 ideas|Pinterest

Silueta minimalista con vinil textil

Si prefieres un acabado limpio y profesional, esta idea es para ti. Busca una imagen de alta resolución que muestre las silueta de Rumi, Zoey y Mira en posiciones de combate.

Cómo hacer una playera de Kpop Demon Hunters: 3 ideas|Pinterest

Utiliza papel transfer para telas oscuras o claras e imprímelo en una impresora casera. Recorta la silueta con cuidado y fíjala a la prenda utilizando una plancha casera sin vapor a alta temperatura siguiendo las instrucciones del papel.

Estética Y2K con parces y pedrería

Esta opción captura la energía de las idols de los años 2000. Consigue una playera blanca de corte crop top. Dibuja o borda parches con las letras 67 o símbolos místicos de las cazadoras y cóselos al pecho.

Cómo hacer una playera de Kpop Demon Hunters: 3 ideas|Pinterest

Para darle el toque final de estrella de K-pop, pega pequeños cristales de pedrería alrededor del cuello o formando destellos de cuatro puntas usando pegamento textil transparente.

