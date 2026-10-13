¿Cuáles son los 9 niveles del Mictlán y de qué trata cada uno?

Las festividades de principios de noviembre tienen una herencia de las civilizaciones prehispánicas como lo fueron los mexicas, que entendían el Mictlán como un lugar con una misión bastante exigente para todos aquellos que llegaban ahí. Por eso, presta atención a lo que se debía hacer en esos 9 niveles de este lugar que también tiene relación con las cosas que se ponen en la ofrenda.

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¿Qué es el Mictlán y quiénes llegaban ahí?

Para los pueblos originarios, el Mictlán era el lugar donde llegaban la mayoría de los muertos (dependiendo de la manera de morir). Y justamente este lugar de los muertos era visto como un sitio donde se comenzaba con un nuevo proceso. No es el infierno tal como la visión católica, sino un espacio donde se vivía una transformación que terminaba con las personas alcanzando el eterno descanso. Por eso en las ofrendas, los elementos significan cierta ayuda o simbolismo alrededor del camino que se emprende en este sitio gobernado por Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y Mictecacíhuatl (señora del inframundo).

¿Cuáles son y de qué trataban los 9 niveles del Mictlán?

1.- Itzcuintlán - El denominado Lugar de los Perros es donde se le brindaba al muerto un animal que lo ayudaría a cruzar un río de camino al inframundo. Por eso en ciertas ofrendas funerarias de los mexicas estaba la figura de los xoloitzcuintles u otros perros.

2.- Tepeme Monamictlán - El Lugar de los Cerros que se juntan... era un espacio donde los muertos literalmente se enfrentaban a una prueba física donde tenía que lidiar con dos montañas que les cerraban el paso.

3.- Iztépetl - Esta tercera etapa en el inframundo consistía en pasar por el Cerro de Obsidiana, que era un material usado para hacer armas llenas de filo. Y allí el reto era avanzar por estos espacios sin cortarse con un material que podría ser mortal.

4.- Cehuecáyan - En esta nueva etapa entrabas a un riesgo de vientos intensos y fríos extremos (El Lugar del Viento de Obsidiana), donde además se agrega el encuentro con más objetos filosos.

5.- Pancuetlacalóyan - Esto significa el Lugar donde la Gente Vuela, que tenía relación con los vientos que llegaban contra los muertos. Era tan difícil cruzar o mantenerte en el camino… que muchos terminaban volando por los aires.

6.- Temiminalóyan - La siguiente prueba era en el Lugar donde la Gente se Flecha, dejando en claro que por alguna razón llegaban flechas que podían atravesarte a mitad de camino.

7.- Telloyocualóyan - Un séptimo nivel ahora tenía de frente a aquellos que se Comían los Corazones. Los jaguares te encontraban y te sacaban el corazón para comérselo.

8.- Apanohualóyan - Cuando el octavo peldaño dle inframundo llegaba, se pasaba por el Lugar Donde se Cruza el Agua, que era un río o corriente que se debía transitar.

9.- Chicunamictlán - Y por fin… se llegaba al Mictlán. Allí te recibían los gobernantes Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, quienes te recibían para que descansaras eternamente.