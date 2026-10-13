Predicción de Mhoni Vidente: este signo debe bañarse con agua bendita para renovar las energías al instante

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de octubre traen un ritual espiritual para Libra. Según la astróloga, los nacidos bajo este signo deben bañarse con agua bendita para purificar sus energías, atraer la buena fortuna y abrirse a nuevas oportunidades en el amor, el dinero y el trabajo.

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia una etapa de éxito, cambios positivos y crecimiento personal, especialmente porque Libra se encuentra en temporada de cumpleaños . Para aprovechar este periodo, la vidente también recomienda prender una veladora blanca, utilizar loción y cortarse el cabello durante el cumpleaños, como símbolos de renovación y cierre de ciclos.

¿Qué ritual debe hacer Libra para renovar sus energías?

De acuerdo con las predicciones, el baño con agua bendita es el principal consejo espiritual para Libra. Esta práctica se relaciona con la purificación y la intención de dejar atrás aquello que impide avanzar. Además, se recomienda encender una veladora blanca para simbolizar la paz y la armonía, así como cortarse el cabello y usar loción durante el cumpleaños.

Estos rituales forman parte de las creencias espirituales y pueden entenderse como una manera simbólica de comenzar una nueva etapa; no garantizan cambios inmediatos en la suerte.

¿Qué le espera a Libra en el dinero y el amor?

En el terreno económico, Mhoni Vidente señala que Libra podría recibir dinero extra para saldar deudas de tarjetas de crédito o del hogar. También aconseja concentrarse en construir un patrimonio, como una casa, un automóvil o un terreno, y administrar sus ingresos con responsabilidad.

En el trabajo, la recomendación es retomar los estudios y considerar áreas como leyes, seguridad, inteligencia artificial y política. Incluso podrían surgir oportunidades para participar en campañas o colaborar en el gobierno, aunque dependerán de las circunstancias personales.

Predicción de Mhoni Vidente para Libra.|(Especial)

En el amor, las cartas apuntan a propuestas de matrimonio y relaciones significativas. La advertencia es evitar que personas negativas afecten la tranquilidad y el crecimiento emocional.

Respecto a la salud, la lectura menciona los huesos, la espalda baja y la cadera como zonas a las que Libra debería prestar atención. Mantenerse activo y cuidar la alimentación son recomendaciones generales, pero no sustituyen la valoración médica.

¿Cuál es el día de la suerte de Libra?

El 12 de octubre fue señalado como el día especial de Libra, con posibilidades simbólicas de recibir regalos inesperados y experimentar progreso. Para esta lectura, sus números mágicos son 03, 24 y 66, mientras que sus colores de la suerte son el naranja y el rojo.

El mensaje de Mhoni Vidente invita a Libra a aprovechar su temporada de cumpleaños para renovar sus intenciones, cerrar ciclos y prepararse para nuevas oportunidades.