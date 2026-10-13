4 trucos con canela para darle a tu hogar un aroma acogedor y calidez al instante
Además de que es un ingrediente muy popular en la cocina, la canela también queda perfecto para hacer trucos caseros que sirven para aromatizar los espacios.
Los aromas de una habitación tienen la capacidad de transformar por completo la forma en que se percibe el ambiente y hasta pueden ayudar a hacer que se sientan mucho más acogedores. Y entre los ingredientes infalibles para inundar un espacio con un olor delicioso y relajante, está la canela, que no solo es aliado en las recetas, sino que es idóneo para hacer trucos con ingredientes naturales y mantener la casa perfumada durante horas.
¿Cómo usar la canela para hacer aromatizantes caseros? Los trucos más fáciles para que tu hogar huela delicioso
Hervir canela para que la cocina y la sala tenga buen aroma. Si quieres algo que sirva para perfumar la sala y comedor sin recurrir a aromas artificiales, prueba con una infusión de canela. Tienes que poner dos ramas en una olla con agua caliente y dejar hervir a fuego bajo, para que el vapor vaya distribuyendo la fragancia y los malos olores se disimulen, según explica LifePro Tips. Solo recuerda vigilar la cacerola en todo momento y apaga cuando el agua esté a punto de consumirse.
- Poner ramitas de canela en frascos para un perfume casero. Uno de los trucos caseros que son infalibles para que una habitación siempre huela bien sin aerosoles muy intensos, consiste simplemente en poner unas ramitas de canela en un recipiente de vidrio para que vaya soltando su fragancia natural. Además de que es una alternativa sencilla y funcional, también es un buen complemento para la decoración minimalista.
Bolsitas de canela para que todos los rincones huelan rico. En espacios que no tienen tanta ventilación y suelen sentirse "encerrados", una excelente alternativa para combatir los malos olores de manera natural son las bolsitas de canela colocadas estratégicamente en los rincones. Se necesitan algunos costales de tela suave y en el interior basta con colocar una rama partida por la mitad. Lo único que hay que tener en cuenta es que si se ponen en sitios con humedad, es mejor irlos cambiando periódicamente para que sigan funcionando.
- Mezcla de canela y naranja para un aromatizante casero. Si quieres que tu hogar huela delicioso en cualquier momento del día, pero sin tener que estar gastando dinero en aerosoles, entonces te conviene hacer un aromatizante natural usando solamente canela y cáscaras de naranja. De acuerdo con el manual de Natural Health Remedies, para la preparación solo hay que hervir un poco los ingredientes y una vez que esté tibio, pasar a un recipiente y echar al gusto.