4 trucos con canela para darle a tu hogar un aroma acogedor y calidez al instante

Los aromas de una habitación tienen la capacidad de transformar por completo la forma en que se percibe el ambiente y hasta pueden ayudar a hacer que se sientan mucho más acogedores. Y entre los ingredientes infalibles para inundar un espacio con un olor delicioso y relajante, está la canela, que no solo es aliado en las recetas, sino que es idóneo para hacer trucos con ingredientes naturales y mantener la casa perfumada durante horas.

¿Cómo usar la canela para hacer aromatizantes caseros? Los trucos más fáciles para que tu hogar huela delicioso