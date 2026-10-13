El delineado gráfico que transforma una mirada: 5 ideas para probar en otoño

El delineado gráfico es una de las alternativas para transformar la mirada en otoño sin depender del clásico cat eye. Se caracteriza por incorporar líneas geométricas, trazos dobles, curvas flotantes o pequeños detalles que se separan del nacimiento de las pestañas.

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Para esta temporada, los tonos marrones, borgoña, verde oliva y gris pueden aportar profundidad, mientras que el negro continúa siendo una opción versátil para crear diseños más definidos en el mundo del maquillaje. A diferencia del delineado tradicional, esta técnica permite jugar con la forma del ojo y adaptar el look a diferentes ocasiones.

¿Cuáles son los 5 delineados gráficos que puedes probar en otoño?

Estas 5 ideas permiten incorporar la tendencia de manera gradual, desde las versiones discretas hasta las más llamativas.



Flotante en marrón: consiste en dibujar una línea fina por encima del pliegue natural del párpado, sin seguir necesariamente el nacimiento de las pestañas. El marrón aporta un contraste más suave que el negro y combina con sombras beige, cobrizas y tierra. Doble negro: suma dos trazos separados, uno junto a las pestañas superiores y otro por encima del pliegue. El espacio entre ambas líneas crea un efecto geométrico que destaca especialmente en maquillajes minimalistas. Borgoña: este tono rojizo oscuro aporta un matiz otoñal sin recurrir a los colores habituales. Puede dibujarse una línea fina en el párpado superior y combinarse con máscara negra para mantener la mirada definida. Geométrico verde oliva: una línea angular en el extremo exterior del ojo permite incorporar color sin cubrir todo el párpado. Funciona con sombras neutras y labiales nude, especialmente si se busca que los ojos sean el centro del maquillaje. Negativo o de espacio vacío: en lugar de dibujar una línea continua, se crean dos trazos separados que dejan una pequeña zona sin maquillar. El resultado es moderno y permite experimentar con formas gráficas sin recargar el conjunto.

¿Cómo hacer un delineado gráfico para que el maquillaje quede prolijo?

La maquillista británica Lynsey Alexander, reconocida por su trabajo editorial y sus propuestas creativas, es una referencia del maquillaje contemporáneo que explora formas y texturas más allá de los trazos clásicos. Estos son algunos consejos para conseguir un resultado más preciso:



Dibuja primero el diseño: utiliza un lápiz suave para marcar la forma antes de repasarla con delineador líquido o en gel.

utiliza un lápiz suave para marcar la forma antes de repasarla con delineador líquido o en gel. Trabaja con trazos cortos: resulta más sencillo unir pequeñas líneas que dibujar una sola de una vez.

resulta más sencillo unir pequeñas líneas que dibujar una sola de una vez. Adapta el diseño con los ojos abiertos: así puedes comprobar cómo se ve el delineado cuando el párpado está en su posición natural.

así puedes comprobar cómo se ve el delineado cuando el párpado está en su posición natural. Equilibra el resto del maquillaje: si el delineado es protagonista, opta por sombras discretas y labios en tonos neutros.

El delineado gráfico ofrece una forma de actualizar el maquillaje otoñal con recursos sencillos y creativos. Sin embargo, no hay que olvidar que no existe un diseño que favorezca a todos por igual: la mejor opción será aquella que resulte cómoda, armonice con la forma de los ojos y refleje el estilo personal.