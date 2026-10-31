Alineación Luna y Mercurio: los signos bendecidos por el universo este 31 octubre de 2026

Este sábado 31 de octubre de 2026, la energía de la alineación en trígono (120 grados) entre la Luna en Cáncer y Mercurio en Escorpio ayuda a los nativos de todos los signos a conectar con las emociones, expresar pensamientos y comprender situaciones que antes parecían confusas. La presencia del planeta retrógrado invita a revisar conversaciones y decisiones del pasado.

Disfuncionales vs Resistencia, los equipos cantan y piden votos para sus NOMINADOS

En lugar de avanzar de manera apresurada, esta energía puede aprovecharse para escuchar, reflexionar y recuperar asuntos que necesitan una nueva mirada. Según la astrología, algunos signos recibirán la bendición del universo mediante una charla reveladora, una reconciliación o una idea que permita encontrar una solución.

31 de octubre: ¿Cuáles son los signos bendecidos por el trígono entre la Luna en Cáncer y Mercurio en Escorpio?

Cáncer : la Luna en su signo puede ayudarlo a reconocer sus necesidades emocionales y expresarlas con mayor claridad. Una conversación familiar o afectiva podría aportar tranquilidad y fortalecer un vínculo importante.

: la Luna en su signo puede ayudarlo a reconocer sus necesidades emocionales y expresarlas con mayor claridad. Una conversación familiar o afectiva podría aportar tranquilidad y fortalecer un vínculo importante. Escorpio : Mercurio en su signo favorece simbólicamente la introspección y la capacidad de comprender situaciones complejas. Una información que reaparece o un diálogo pendiente podría ayudarlo a tomar una decisión con mayor confianza.

: Mercurio en su signo favorece simbólicamente la introspección y la capacidad de comprender situaciones complejas. Una información que reaparece o un diálogo pendiente podría ayudarlo a tomar una decisión con mayor confianza. Piscis : su sensibilidad puede convertirse en una herramienta para comprender mejor a quienes lo rodean. Un encuentro o una propuesta creativa podría abrir una oportunidad que se relaciona con sus deseos personales.

: su sensibilidad puede convertirse en una herramienta para comprender mejor a quienes lo rodean. Un encuentro o una propuesta creativa podría abrir una oportunidad que se relaciona con sus deseos personales. Tauro : una conversación sobre recursos, acuerdos o responsabilidades compartidas podría ayudarlo a resolver una preocupación. Escuchar con atención será clave para encontrar una alternativa favorable.

: una conversación sobre recursos, acuerdos o responsabilidades compartidas podría ayudarlo a resolver una preocupación. Escuchar con atención será clave para encontrar una alternativa favorable. Virgo : el intercambio de ideas y la comunicación con personas de confianza pueden acercarle una respuesta esperada. Revisar un plan anterior podría permitirle avanzar con una estrategia más clara.

: el intercambio de ideas y la comunicación con personas de confianza pueden acercarle una respuesta esperada. Revisar un plan anterior podría permitirle avanzar con una estrategia más clara. Capricornio: las relaciones personales podrían beneficiarse de una conversación sincera. Reconocer las necesidades propias y ajenas ayudará a establecer acuerdos más equilibrados y recuperar la confianza.

¿Cuál es la energía cósmica del trígono entre la Luna en Cáncer y Mercurio en Escorpio este 31 de octubre?

Desde la interpretación astrológica, el trígono entre estos dos signos de agua representa una conexión energética entre las emociones y el pensamiento. La configuración puede aprovecharse para:



Intuición y claridad : prestar atención a las sensaciones personales sin dejar de analizar los hechos.

: prestar atención a las sensaciones personales sin dejar de analizar los hechos. Conversaciones profundas : expresar sentimientos y abordar temas que habían quedado pendientes.

: expresar sentimientos y abordar temas que habían quedado pendientes. Revisión del pasado: recuperar una experiencia o diálogo para comprenderlo desde una perspectiva diferente.