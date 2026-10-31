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Venus y Mercurio retrógrados: predicciones para cada signo del 31 de octubre al 13 de noviembre

Venus y Mercurio continúan su movimiento retrógrado hasta el 13 de noviembre. La astrología relaciona este período con la revisión de vínculos, conversaciones y decisiones. Cada signo podrá aprovechar esta etapa de manera diferente.

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|Producción TV Azteca

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El cierre de octubre y las primeras semanas de noviembre estarán marcados por la energía de la retrogradación de Venus y Mercurio. El primer planeta se asocia con el amor, los valores y los recursos, mientras que el segundo representa la comunicación, el pensamiento y los acuerdos. Ambas energías se conjugan con efectos en la vida de cada signo.

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Cuando ambos planetas retrogradan, sus energías invitan a mirar hacia el pasado, revisar decisiones y reconsiderar aquello que necesita una nueva perspectiva. Hasta el 13 de noviembre, esta combinación propone actuar con paciencia y evitar conclusiones apresuradas, especialmente en temas afectivos, económicos y de comunicación.

Esto no significa que todo deba detenerse ni que necesariamente ocurran conflictos: puede ser una oportunidad para aclarar malentendidos, reconocer patrones y evaluar si los compromisos actuales siguen alineados con los deseos personales. Esto puede hacer cada signo, según la astrología.

Venus y Mercurio retrógrados: esta es la energía disponible hasta el 13 de noviembre de 2026

  • Aries: revisa los acuerdos de pareja y evita responder desde el enojo. Una conversación pendiente puede ayudarte a comprender qué necesita cambiar en un vínculo.
  • Tauro: Venus, tu regente, invita a reconsiderar prioridades afectivas y económicas. Antes de asumir un compromiso, analiza si realmente responde a tus necesidades.
  • Géminis: Mercurio, tu regente, propone revisar planes, mensajes y decisiones personales. No te apresures a sacar conclusiones: una información nueva puede modificar tu perspectiva.
  • Cáncer: asuntos familiares o emocionales podrían regresar para ser atendidos. Expresar lo que sientes con claridad te ayudará a evitar malentendidos.
  • Leo: revisa tus proyectos profesionales y las conversaciones con personas de autoridad. Será conveniente ajustar expectativas y no tomar las diferencias como ataques personales.
  • Virgo: Mercurio retrógrado invita a reorganizar tus rutinas y reconsiderar decisiones relacionadas con estudios o viajes. Verifica detalles antes de confirmar planes.
  • Libra: Venus retrógrado en tu signo puede llevarte a evaluar tus relaciones y tu autoestima. Reconoce qué acuerdos son recíprocos y cuáles necesitan límites más claros.
  • Escorpio: Mercurio retrógrado en tu signo invita a reflexionar antes de hablar o decidir. Una situación del pasado podría ayudarte a comprender mejor tus deseos actuales.
  • Sagitario: será importante revisar gastos, compromisos y conversaciones que quedaron pendientes. Evita prometer más de lo que puedes cumplir y prioriza la claridad.
  • Capricornio: las amistades y los proyectos compartidos podrían requerir ajustes. Una conversación sincera te permitirá reconocer qué objetivos siguen teniendo sentido.
  • Acuario: revisa tus responsabilidades profesionales y la manera en que comunicas tus ambiciones. Modificar una estrategia puede ser más útil que insistir en un camino que no avanza.
  • Piscis: reconsidera creencias, planes de aprendizaje o proyectos relacionados con otros lugares. Escuchar opiniones distintas puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes.

¿Cuál es la energía cósmica disponible de Venus y Mercurio retrógrados?

Desde la astrología, la retrogradación simultánea de Venus y Mercurio representa un período de revisión en el que los asuntos afectivos y comunicacionales pueden adquirir mayor protagonismo. Hasta el 13 de noviembre, estos son algunos de sus principales aspectos:

  • Relaciones y reciprocidad: evaluar si los vínculos ofrecen equilibrio, respeto y compromiso mutuo.
  • Conversaciones pendientes: retomar diálogos inconclusos y aclarar malentendidos antes de asumir conclusiones.
  • Decisiones económicas: revisar gastos, acuerdos y prioridades materiales sin actuar por impulso.

  • Reencuentros con el pasado: reflexionar sobre antiguas experiencias y reconocer qué enseñanzas pueden aportar, sin asumir que deben repetirse.
  • Autoestima y valores: identificar qué deseos son auténticos y cuáles responden a la necesidad de aprobación externa.
  • Paciencia y revisión: aprovechar el período para analizar opciones y corregir estrategias antes de avanzar.
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