Si buscas cómo proteger tu piel del frío de manera inteligente, aquí te presentamos los 3 ingredientes estrella que debes buscar en tus cremas de cuidado facial para restaurar tu cutis de forma acelerada.

El invierno, el viento helado y los cambios bruscos de temperatura causan estragos en el rostro, provocando deshidratación, enrojecimiento y descamación.

Cuando esto ocurre, significa que la barrera cutánea está debilitada. La cosmética coreana es pionera mundial en solucionar este problema, ya que su enfoque principal no es usar texturas excesivamente grasosas, sino reparar el tejido celular desde adentro.

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3 ingredientes en cremas coreana para proteger tu piel del frío

Ceramidas

Las ceramidas son lípidos que se encuentran de manera natural en nuestra piel y actúan como el cemento que mantiene unidas a las células cutáneas. El aire helado y la calefacción agotan estos lípidos, abriendo fisuras por donde se espcapa la humedad.

Este ingrediente rellena esas fisuras de forma inmediata, evitando la pérdida de agua transepidérmica y sellando la hidratación. Las fórmulas coreanas suelen combinar las ceramidas con ácidos grasos y colesterol para imitar exactamente la estructura natural de la piel.

Cómo proteger la piel del frío: 3 ingredientes en cremas coreanas para repararla|Pexels: Mike Murray

Centella Asiática

Conocida popularmente en el mundo de la K-Beuty como Cica o hierba del tigre, es el ingrediente calmante por excelencia.

El frío causa microinflamaciones que se manifiestan como picor, tirantez y zonas rojas. La centella asiática detiene la irritación, acelera la regenación celular y estimula la producción de colágeno, logrando que la piel reseca sane mucho más rápido.

Cómo proteger la piel del frío: 3 ingredientes en cremas coreanas para repararla|Pexels: Alena Darmel

Pantenol o provitamina B5

Este activo es un poderoso humectante y reparador celular muy común en los tratamientos coreanos de invierno.

Actúa atrayendo el agua del ambiente hacia las capas profundas de la dermis. Al mismo tiempo, promueve la síntesis de lípidos protectores y acelera el proceso de renovación de la piel que ha sido quemada o resecada por el viento helado.

Para que estos ingredientes actúen de forma óptima durante el invierno, las coreanas aplican la técnica del layering o hidratación por capas delgadas.

