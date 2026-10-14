“Se van a burlar de mí": Bebeshita asegura que LE HIZO UN FAVOR a Kevyn Contreras de La Granja VIP por fijarse en él

Aunque no llevan ni un mes juntos, Bebeshita y Kevyn Contreras ya han tenido varios problemas en su "relación" dentro de La Granja VIP, tanto que ella ya hasta estaría dudando si vale la pena seguir intentándolo. Y es que según dijo, le preocupa que cuando todo regrese a la "normalidad" en el exterior, se convierta en el blanco de burlas por haberse involucrado con un hombre que no es tan atractivo físicamente como lo eran sus exnovios.

Así se lo confesó a Azalia y Mónica durante una charla matutina, en la que se sinceraron sobre su gusto en hombres, revelando que tenía varios pretendientes y que no sabe si seguirán interesados para el momento de reencontrarse. Además, Bebeshita señaló que desde su perspectiva, ella le hizo un favor al "Bicolor" al darle atención y hasta piensa que este shippeo le traerá más beneficios a él.

"Cuando salga, mi ganado premium siento que se van a burlar de mí. Yo siento que le estoy haciendo un favor. Voy a sonar muy mam*na y me van a funar, pero sí. Vas a ver, si Kevyn tenía pegue y era mujeriego, ahora va a tener el triple porque siempre se quieren meter con mi wey", dijo la Granjera.

Bebeshita está dudando de su historia con Kevyn “Bicolor”|Instagram

¿Por qué a Bebeshita le gustó Kevyn Bicolor? Así se dio el flechazo en La Granja VIP

Esta no es la primera vez que Daniela Alexis habla sobre sus intenciones con el comediante, pues ya había tocado el tema sobre el inesperado interés que empezó a sentir hacia él. Y es que cabe recordar, fue ella la que dio el primer paso, pues con la convivencia, Bebeshita se dio cuenta de que le gustaba Kevyn Contreras y se sentía cómoda compartiendo tiempo con él.

Fue así que se animó a decirle lo que sentía y le pidió que fuera claro. A los pocos días, pasaron la noche juntos gracias a una dinámica y desde ahí no volvieron a despegarse, aunque aún no formalizan. Eso sí, han tenido muchas peleas y hasta han hablado de quedar solo como amigos, como el escandaloso pleito que hubo en La Granja VIP cuando el "Bicolor" se metió a bañar con Mane y Kunno, lo que Daniela consideró como una traición y lloró desconsolada.