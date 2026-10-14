Cómo hacer minipiñatas de calaveritas con cartón reciclado: 3 ideas

Las minipiñatas se han convertido en la manualidad estrella para las festividades del Día de Muertos y Halloween. No solo funcionan como una decoración increíble para altares u ofrendas, sino que también son perfectas para usarse como dulceros originales o recuerdos para tus invitados.

Si quieres cuidar el planeta y tu bolsillo, aquí te enseñamos cómo hacer mini piñatas de calaveritas con cartón reciclado utilizando cajas de cereal, zapatos o paquetería que ya tengas en casa. ¡Elige tu diseño favorito entre estas 3 ingeniosas ideas!

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3 ideas para hacer minipiñatas de calaveritas con cartón reciclado

Antes de comenzar con cualquiera de las ideas, reúne estos materiales que seguro ya tienes en tu hogar:

Cartón reciclado: Cajas de cereal o cajas de zapatos. Papel de colores: Papel de seda, papel crepé, blanco para la base y colores brillantes para los detalles. Pegamento: Silicón frío o caliente, o pegamento blanco escolar. Herramientas: Tijeras, cúter, regla y un lápiz. Cinta adhesiva: Cinta de carrocero o cinta transparente.

Minipiñatas de calaverita plana|tauri_fide26

Minipiñatas de calaverita plana

Dibuja la silueta de la calaverita en un trozo de cartón reciclado. Recorta y úsala como plantilla para marcar una segunda pieza idéntica.

Corta tiras largas de cartón de unos 4 o 5 centímetros de ancho. Con ayuda de la cinta adhesiva, pega las tiras de cartón alrededor del contorno de una de las tapas. Recuerda dejar una pequeña pestaña o compuerta libre en la parte superior para meter los dulces.

Corta tiras de papel crepé blanco y haz pequeños flecos con las tijeras. Pega las tiras de abajo hacia arriba en toda la estructura del cartón.

El dulcero de calaverita expresiva|Pinterest

El dulcero de calaverita expresiva

Corta una tira ancha de cartón de cereal, únala por los extremos para formar un tubo y ciérralo pegando una tapa circular arriba y otra abajo. Haz un corte en forma de U en la base de la piñata y amarra un listón que cuelgue de ella para crear un sistema de apertura fácil al tirar.

Minicalaveritas de azúcar neón|Pinterest

Minicalaveritas de azúcar neón

Sigue la misma estructura de calaverita clásica. En lugar de usar blanco en el forrado, usa papel crepé de tonos llamativos, como morado, rosa mexicano o verde neón. Pega limpiapipas de colores alrededor de los ojos y añade lenteuelas en el centro de las órbitas.

