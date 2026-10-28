Un garrafón de agua puede ser un buen elemento para reciclar y así cuidar del medio ambiente fomentando la creación de huertos urbanos en casa.

Muchas veces, acumulamos contenedores plásticos grandes que ya no pueden usarse para almacenar líquidos debido a pequeñas fisuras o al desgaste del tiempo.

En lugar de desecharlos, darles una segunda vida es una excelente forma de practicar la economía circular y realizar un mini invernadero casero.

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Cómo armar un mini invernadero con un garrafón de agua

Para este proyecto solo necesitas un contenedor limpio, unas tijeras o cúter, tierra para macetas y tus semillas favoritas.

El primer paso es lavar muy bien el interior del envase únicamente con agua y un poco de jabón neutro para eliminar cualquier residuo. Déjalo secar al sol.

Después, con ayuda de un cúter, realiza un corte horizontal alrededor del contenedor, aproximadamente a unos 15 o 20 centímetros desde la base.

¿Cómo reciclar tu garrafón de agua? Ideas para convertirlo en un mini invernadero

En la base inferior del contenedor, realiza de 4 a 6 perforaciones pequeñas con un objeto punzante caliente. Esto es vital para que el exceso de agua pueda salir y las raíces no se pudran.

Finalmente, añade una capa de sustrato nutritivo en la base, humedece la tierra y coloca tus semillas o esquejes. Cierra la parte superior del envase. Si notas que la tapa queda un poco suelta, puedes asegurar los bordes con un trozo de cinta de papel durante los primeros días.

3 ideas creativas para aprovechar tu mini invernadero

Domo protector para jardín

Si ya tienes plantas sembradas directamente en el suelo de tu jardín o en macetas grandes y quieres protegerlas del frío extremo, corta por completo la base inferior del contenedor.

Retira la tapa superior y coloca el cuerpo del garrafón encima de la planta, enterrando un poco los bordes en el suelo. Funcionará como un escudo protector individual.

¿Cómo reciclar tu garrafón de agua? Ideas para convertirlo en un mini invernadero

Estación de germinación para semillas

Utiliza la base del contenedor para colocar pequeños vasitos de cartón o cáscaras de huevo con semillas y cierra la estructura.

Invernadero colgante para plantas aromáticas

Puedes colgarlo en el patio o cerca de una ventana iluminada para cultivar plantas de cocina como el cilantro, el perejil o la menta.

