¿Cómo reciclar tu garrafón de agua? Ideas para convertirlo en un mini invernadero
No tires tus contenedores plásticos viejos. Aprende cómo reciclar tu garrafón de agua y convertirlo en un mini invernadero funcional para tus plantas
Un garrafón de agua puede ser un buen elemento para reciclar y así cuidar del medio ambiente fomentando la creación de huertos urbanos en casa.
Muchas veces, acumulamos contenedores plásticos grandes que ya no pueden usarse para almacenar líquidos debido a pequeñas fisuras o al desgaste del tiempo.
En lugar de desecharlos, darles una segunda vida es una excelente forma de practicar la economía circular y realizar un mini invernadero casero.
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Cómo armar un mini invernadero con un garrafón de agua
Para este proyecto solo necesitas un contenedor limpio, unas tijeras o cúter, tierra para macetas y tus semillas favoritas.
El primer paso es lavar muy bien el interior del envase únicamente con agua y un poco de jabón neutro para eliminar cualquier residuo. Déjalo secar al sol.
Después, con ayuda de un cúter, realiza un corte horizontal alrededor del contenedor, aproximadamente a unos 15 o 20 centímetros desde la base.
En la base inferior del contenedor, realiza de 4 a 6 perforaciones pequeñas con un objeto punzante caliente. Esto es vital para que el exceso de agua pueda salir y las raíces no se pudran.
Finalmente, añade una capa de sustrato nutritivo en la base, humedece la tierra y coloca tus semillas o esquejes. Cierra la parte superior del envase. Si notas que la tapa queda un poco suelta, puedes asegurar los bordes con un trozo de cinta de papel durante los primeros días.
3 ideas creativas para aprovechar tu mini invernadero
- Domo protector para jardín
Si ya tienes plantas sembradas directamente en el suelo de tu jardín o en macetas grandes y quieres protegerlas del frío extremo, corta por completo la base inferior del contenedor.
Retira la tapa superior y coloca el cuerpo del garrafón encima de la planta, enterrando un poco los bordes en el suelo. Funcionará como un escudo protector individual.
- Estación de germinación para semillas
Utiliza la base del contenedor para colocar pequeños vasitos de cartón o cáscaras de huevo con semillas y cierra la estructura.
- Invernadero colgante para plantas aromáticas
Puedes colgarlo en el patio o cerca de una ventana iluminada para cultivar plantas de cocina como el cilantro, el perejil o la menta.