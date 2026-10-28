Corte Estilo Shag: ¿por qué recomiendan cerrar el año con este corte?

Algunos expertos en la materia indican que el otoño y el invierno están trayendo de vuelta el Corte Estilo Shag, pero con una particularidad bastante puntual. Se indica que el estilo recuerda sobre todo a las grandes estrellas de los años 70. Ante eso, he aquí una explicación de lo que puedes hacer para aplicarlo y las ventajas de traerlo en este cierre de 2026.

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¿Por qué conviene hacerse el Corte Estilo Shag?

Una descripción primaria indica que el Corte Estilo Shag se distingue por tener puntas desfiladas, capas de diferentes longitudes y un flequillo que se integra con el resto del cabello. Esta es una forma de apostar por algo ligeramente despeinado, el cual aporta personalidad y movimiento. Incluso algunos lo interpretan como un mensaje de rebeldía y desfachatez, sin caer en algo desarreglado.

Se indica que el origen data los años 70, cuando figuras del medio estadounidense como Jane Fonda y Linda McCartney popularizaron estos cortes bastante relajados, que comunicaban algo muy poderoso. Ahora, el regreso del estilo se adapta a las tendencias, aunque recuperando las capas marcadas y los flequillos con textura. Así, se logra una sensación total de nostalgia con frescura moderna en el ámbito de la belleza a través de los cortes.

¿Qué beneficios trae usar un Corte Estilo Shag?

De manera breve, se indica que el aporte principal es que se estilizan las facciones del rostro. Por ello, si buscas aplicar este Corte Estilo Shag, te verás beneficiada en cuanto al equilibrio de las proporciones, el realce de los pómulos y la suavización visual en el contorno facial. La ventaja es que tú puedes darle tu propia esencia, que dependerá de tu flequillo y el trato que le des a los mechones.

Algunas personas presumen que se han visto rejuvenecidas o han rejuvenecido a quienes aplican estos cortes. Puedes usarlo en melenas cortas, medianas o largas. La clave es encontrar el toque, donde se recomienda acudir a cremas ligeras para peinar o un producto que texturice las capas sin apelmazarlas.