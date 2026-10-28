Cómo llevar el flequillo Gucci, el corte que rejuvenece y está en tendencia este otoño

El flequillo Gucci es una de las tendencias capilares que destacan este otoño 2026 para quienes buscan renovar su imagen sin cambiar radicalmente el largo del cabello. Esta versión del flequillo clásico llega aproximadamente hasta las cejas, presenta un ligero desfilado y se integra con mechones laterales más largos que suavizan las facciones y aportan movimiento a la melena.

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Su nombre está vinculado a la firma italiana. El estilista de celebridades Dimitris Giannetos creó esta versión para Demi Moore en The Tiger: el cortometraje dirigido por Spike Jonze y Halina Reijn que acompañó el inicio de la era Demna en la casa de moda, en otoño de 2025. Para interpretar a Barbara Gucci, la actriz lució un flequillo con cuerpo, pero sin la rigidez de una línea completamente recta.

¿Cómo es el flequillo Gucci y por qué puede rejuvenecer el rostro?

La clave de este corte de pelo está en el equilibrio entre densidad y movimiento. A diferencia de un flequillo recto y compacto, el Gucci presenta pequeñas irregularidades en el contorno y una caída flexible que evita que el cabello parezca una pieza independiente del resto del peinado.

Los peluqueros suelen adaptar este tipo de flequillo a la forma del rostro, la textura capilar y la cantidad de cabello disponible. La estilista británica Sally Hershberger, reconocida por sus cortes en capas y sus propuestas desenfadadas, es una referencia profesional en el trabajo con formas que aportan movimiento y enmarcan las facciones.

Estas son las características principales del flequillo Gucci:



Longitud hasta las cejas: permite destacar la mirada y definir el contorno superior del rostro.

permite destacar la mirada y definir el contorno superior del rostro. Desfilado ligero: evita un acabado demasiado rígido y facilita el movimiento natural.

evita un acabado demasiado rígido y facilita el movimiento natural. Laterales más largos: conectan progresivamente con el resto de la melena y suavizan visualmente las facciones.

conectan progresivamente con el resto de la melena y suavizan visualmente las facciones. Densidad equilibrada: conserva suficiente cuerpo para mantener la forma sin generar un bloque compacto.

¿Cómo pedir y peinar el flequillo Gucci para lucirlo este otoño 2026?

Para conseguir este estilo, conviene pedir un flequillo a la altura de las cejas, ligeramente desfilado y con los extremos más largos. Es importante que los laterales se integren con las capas delanteras para lograr una transición natural.

A la hora de peinarlo en casa, estos consejos pueden ayudarte:



Utiliza un cepillo redondo pequeño: dirige el aire desde la raíz para dar forma sin crear demasiado volumen.

dirige el aire desde la raíz para dar forma sin crear demasiado volumen. Evita marcar una línea perfecta: el acabado debe conservar cierta irregularidad para mantener su aspecto desenfadado.

el acabado debe conservar cierta irregularidad para mantener su aspecto desenfadado. Aplica productos ligeros: una pequeña cantidad de protector térmico o crema de peinado puede ayudar a controlar el frizz sin apelmazar.

una pequeña cantidad de protector térmico o crema de peinado puede ayudar a controlar el frizz sin apelmazar. Respeta la textura natural: si el cabello tiene ondas, puedes aprovecharlas para conseguir un resultado más flexible.

El flequillo Gucci combina elegancia y naturalidad, por lo que puede acompañar tanto una melena larga como un bob. La clave está en personalizar su longitud y su densidad para que enmarque el rostro y resulte fácil de mantener durante toda la temporada.