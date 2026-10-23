5 ideas para hacer una máscara de Las Guerreras K-pop para usar en Halloween

Falta muy poco tiempo para que llegue Halloween una de las festividades más esperadas del año. Si aún no tienes un disfraz seleccionado para este día pues te traemos grandes ideas para que fabriques una máscara de las Guerreras K-pop.

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Rumi, Mira y Zoey se han convertido en las preferidas por los más chicos por lo que puedes lucir sus coloridos antifaces de cazadoras en uno de los disfraces más buscados para Halloween.

¿Cómo fabricar una máscara de las Guerreras K-pop?

Antifaz clásico de Goma Eva (Foami)

Esta es una de las opciones favoritas debido a que cuenta con relieve y brillo. Para lograrlo debes calcar el contorno del cabello y los detalles de su rostro en papel mantequilla. Luego lo vas a pasar al foami marcando el contorno con una aguja.

El siguiente paso es recortar las cuencas de los ojos con un bisturí o cúter, añade detalles de luz con pintura acrílica y une las capas con pegamento instantáneo. Agrega una cinta elástica para ajustarla a tu cabeza.

Plantilla Imprimible Express

Aquí tenemos una opción para quinees no cuentan con el tiempo suficiente. Lo que debes hacer simplemente es buscar plantillas de Las Guerreras K-pop y las imprimes en lo posible en papel fotográfico o cartulina opalina. Luego recorta con cuidado los ojos y coloca el elástico.

Estas máscaras son fáciles de recortar.|Pinterest

Máscara tridimensional de Papel Maché (Mascotas/Monstruos)

Esta es una buena opción para quienes prefieren vestirse de Derby, la mascota. Para ello deberán utilizar un globo inflado del tamaño de la cabeza de la persona que lo va a utilizar y luego le debes ir pegando tiras humedecidas de engrudo o pegamento diluido.

Una vez que esté seco completamente cada capa que le pusiste, vas a pinchar el globo, corta la forma del rostro, lija la superficie para alisarla y píntala con los llamativos colores de los monstruos de la película usando pintura acrílica.

Antifaz de cartulina con soporte de palito

Para esta idea lo que debes hacer es dibujar el contorno estilizado del antifaz sobre cartulina de color. Con rotuladores o pintura tienes que darle profundidad. Procura recortar los ojos y colócale un palito de madera decorado para sostener la máscara.

Esta es una gran idea para realizar.|Pinterest

Máscara cómoda de Fieltro o Tela

Por último, tenemos esta gran idea que puede ser manipulada y guardada sin riesgos de que se rompa. Esta marca requiere de un fieltro rígido de los colores de las Guerreras K-pop y comienza a cortar las piezas del rostro como también del cabello.

A la hora de unir las piezas lo puedes hacer cosiendo con una máquina o también a mano. Si buscas algo más rápido pues la silicona es una gran aliada.