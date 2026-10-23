Hora LÍMITE para VOTAR por un Nominado hoy 23 de octubre en La Granja VIP y salvarlo de ser eliminado

La cuenta regresiva para la próxima eliminación de La Granja VIP ya comenzó y el público tiene la oportunidad para apoyar a su participante favorito. Este viernes 23 de octubre las votaciones continúan abiertas para quienes buscan evitar que uno de los nominados abandone el reality por lo que es importante conocer el horario en que ya no se recibirán más votos.

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Tras una semana en la que ya se definió la placa de nominados se determinó que la lista con Granjeros en riesgo de decir adiós el próximo domingo 25 de octubre estaría integrada por Manelyk, Fernando, Azalia, Mario “Mono” Osuna y Rafa Mercadante.

¿Cuál es la hora límite para votar hoy 23 de octubre en La Granja VIP?

Como te lo mencionamos anteriormente Manelyk, Fernando, Azalia, Mario “Mono” Osuna y Rafa Mercadante son los Granjeros que están en riesgo de ser el eliminado número 7. Sin embargo, el público tendrá la última palabra para decidir quién abandona definitivamente la competencia y este poder podrá ejercerlo mediante su voto.

Si estás pensando en apoyar a uno de los nominados recuerda que las votaciones se mantiene abiertas y podrás otorgar 10 puntos o más entre más votos acumule más posibilidades tiene de ser salvado por lo que te invitamos a que no dejes de votar ya que esta dinámica concluirá cuando nuestro conductor Adal Ramones lo mencione durante la transmisión de la Gala de eliminación del domingo.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

Participar es sencillo y se puede hacer desde el celular o una computadora. Para emitir tus votos, sigue estos pasos:

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar.

Una vez que hayas ingresado al sitio web de La Granja VIP ubica la sección de votaciones, ahí comienza el proceso para poder repartir los puntos a uno o más nominados. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees otorgarle, recuerda que deben ser 10.

Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.