Cómo reutilizar palitos de paleta: 3 ideas prácticas

Reutilizar palitos de paleta es una de las formas más sencillas y accesibles de adentrarse en el mundo del upcycling o suprareciclaje casero.

Estos pequeños listones de madera, que a menudo desechamos sin pensar después de disfrutar de un helado, son en realidad un recurso de bricolaje sumamente valioso por su uniformidad, ligereza y resistencia.

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¿Cómo reutilizar palitos de paleta?

En lugar de acumular basura, guardar y limpiar estas piezas te permite contar con una materia prima noble que se puede cortar, pintar y pegar fácilmente para resolver necesidades cotidianas en el hogar.

La nobleza de la madera natural hace que los palitos de paleta se adapten a cualquier tipo de proyecto, desde soluciones de almacenamiento funcional hasta elementos decorativos minimalistas o rústicos.

Para transformarlos de manera higiénica, solo requieres lavarlos con un poco de jabón de trastes, desinfectarlos con alcohol y dejarlos secar al sol por completo.

Esta es la forma correcta de reciclar los palitos de paleta|Pinterest

Las 3 mejores ideas prácticas para reutilizar palitos de paleta

Organizadores de escritorio y portalápices geométricos

Al pegar los palitos de forma hexagonal o cuadrada, uno sobre otro en capas escalonadas, puedes construir un contenedor rígido y ligero.

Funciona a la perfección para mantener en orden tus plumas, brochas de maquillaje o tijeras, y puedes dejarlo al natural para un look nórdico o pintarlo con tonos acrílicos.

Reutiliza los palitos de paleta con alguna de estas ideas prácticas|Pinterest

Separadores de libros y marcadores de páginas

Es la opción más sencilla; basta con lijar suavemente los bordes del palito para evitar astillas y decorar la superficie a tu gusto. Puedes pintarlos con frases inspiradoras, añadirles una borla de hilo en el extremo superior o decorarlos con cintas adhesivas de colores para tus lecturas diarias.

Ideas prácticas para reutilizar los palitos de paleta|Pinterest

Letreros e identificadores para huertos y macetas

Escribe el nombre de tus plantas, especias o verduras con un marcador permanente sobre el palito y clávalo directamente en la tierra.

Para evitar que la madera se pudra con la humedad del riego constanta, puedes aplicar una capa ligera de barniz transparente o cera de abejas antes de colocarlos.

