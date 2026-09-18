Los signos que sentirán el ingreso de Venus en Escorpio

Venus es uno de los planetas que, dentro de la astrología, se relaciona con el amor, el deseo, los vínculos y la manera en que cada persona expresa sus sentimientos. Por eso, sus movimientos pueden marcar distintos matices en la vida afectiva de algunos signos.

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Durante este mes, Venus ingresará en Escorpio y dará paso a una etapa en la que las emociones pueden sentirse con mayor intensidad. El tránsito pondrá especial atención en la intimidad, la confianza y la profundidad de las relaciones.

¿Qué representa Venus en Esporpio?

Venus en Escorpio se caracteriza por una energía reservada, magnética y selectiva. Esta posición puede llevar a observar con mayor atención lo que ocurre detrás de las apariencias y a valorar los vínculos que permiten mostrar diferentes facetas de la personalidad.

Además, puede despertar una actitud más determinada al momento de elegir qué relaciones conservar y cuáles dejar atrás. La honestidad emocional, los límites y la reciprocidad pueden adquirir un papel especialmente relevante durante este período.

¿Qué signos sentirán más el ingreso de Venus en Escorpio?

El tránsito de Venus por Escorpio comenzó el 10 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre, cuando el planeta ingresa en Sagitario. Durante este período, la energía puede sentirse más intensa en el plano afectivo, con una mayor necesidad de claridad, conexión y autenticidad en los vínculos.

Escorpio

Puede sentir un aumento del magnetismo personal y una mayor seguridad para expresar lo que desea. También podría prestar más atención a su imagen y a la manera en que se relaciona.

Tauro

Puede experimentar una necesidad de revisar sus vínculos y aquellos que espera de los demás. La búsqueda de reciprocidad podría adquirir mayor importancia durante este periodo.

Leo

Puede sentirse más sensible ante cuestiones relacionadas con la confianza y la cercanía emocional. También podría replantearse qué necesita para sentirse cómodo dentro de una relación.

Acuario

Puede dirigir más atención hacia emociones o asuntos personales que habitualmente mantiene en segundo plano. Este tránsito podría favorecer una mirada profunda sobre sus necesidades afectivas.