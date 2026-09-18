Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: cómo hacerlo en casa y en menos de 5 minutos
Una solución sencilla para refrescar tu ropa rápidamente.
En estas temporadas de lluvias, la ropa mojada se puede convertir en un serio problema, pues, a pesar de que se lave correctamente, la humedad puede causar fuertes olores desagradables. Por ello, ahora te contamos cómo puedes eliminar por completo este mal aroma con productos en casa y en solo 5 minutos.
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¿Qué causa el olor a humedad en la ropa?
Se debe dejar en claro que el olor a humedad en la ropa es causado por la proliferación de bacterias como la Moraxella osloensis y hongos como el moho, los cuales, después del lavado, pueden proliferarse de manera rápida cuando las prendas no se secan de manera correcta o lenta, pues la humedad residual es su ecosistema perfecto. De acuerdo con lo señalado por autoridades sanitarias, estos microorganismos se alimentan de los restos de sudor, grasa corporal y exceso de detergente, que se encuentran atrapados dentro de los tejidos, especialmente en prendas sintéticas como el poliéster.
¿Cómo eliminar el olor a humedad en 5 minutos con productos que se tienen en casa?
Si quieres eliminar el olor a humedad de manera rápida y solo con productos comunes dentro del hogar, puedes preparar un absorbente neutralizador instantáneo, usando sal gruesa y bicarbonato: Sigue los siguientes pasos para retirar el olor a humedad de tus prendas:
- Toma un recipiente de plástico o vidrio que tenga forma de cuenco.
- Mezcla dentro del recipiente media taza de sal gruesa, la cual ayuda a absorber el agua del ambiente, junto a tres cucharadas de bicarbonato de sodio, el cual ayuda a neutralizar las moléculas del mal olor.
- Una vez lista la mezcla, puedes agregar un toque de aroma, ya sea con gotas de perfume, aceites esenciales o un poco de suavizante de ropa.
- Para finalizar, debes colocar un poco de la mezcla encima de la prenda.
Toma en cuenta que la mejor manera de evitar que las prendas mantengan el olor a humedad es lavar nuevamente y dejar orear al sol para evitar que los microorganismos se reproduzcan.