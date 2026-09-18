Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: cómo hacerlo en casa y en menos de 5 minutos

En estas temporadas de lluvias, la ropa mojada se puede convertir en un serio problema, pues, a pesar de que se lave correctamente, la humedad puede causar fuertes olores desagradables. Por ello, ahora te contamos cómo puedes eliminar por completo este mal aroma con productos en casa y en solo 5 minutos.

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¿Qué causa el olor a humedad en la ropa?

Se debe dejar en claro que el olor a humedad en la ropa es causado por la proliferación de bacterias como la Moraxella osloensis y hongos como el moho, los cuales, después del lavado, pueden proliferarse de manera rápida cuando las prendas no se secan de manera correcta o lenta, pues la humedad residual es su ecosistema perfecto. De acuerdo con lo señalado por autoridades sanitarias, estos microorganismos se alimentan de los restos de sudor, grasa corporal y exceso de detergente, que se encuentran atrapados dentro de los tejidos, especialmente en prendas sintéticas como el poliéster.

¿Cómo eliminar el olor a humedad en 5 minutos con productos que se tienen en casa? |Imagen generada con IA

¿Cómo eliminar el olor a humedad en 5 minutos con productos que se tienen en casa?

Si quieres eliminar el olor a humedad de manera rápida y solo con productos comunes dentro del hogar, puedes preparar un absorbente neutralizador instantáneo, usando sal gruesa y bicarbonato: Sigue los siguientes pasos para retirar el olor a humedad de tus prendas:



Toma un recipiente de plástico o vidrio que tenga forma de cuenco.



Mezcla dentro del recipiente media taza de sal gruesa, la cual ayuda a absorber el agua del ambiente, junto a tres cucharadas de bicarbonato de sodio, el cual ayuda a neutralizar las moléculas del mal olor.



Una vez lista la mezcla, puedes agregar un toque de aroma, ya sea con gotas de perfume, aceites esenciales o un poco de suavizante de ropa.



Para finalizar, debes colocar un poco de la mezcla encima de la prenda.

Toma en cuenta que la mejor manera de evitar que las prendas mantengan el olor a humedad es lavar nuevamente y dejar orear al sol para evitar que los microorganismos se reproduzcan.