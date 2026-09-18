Tres plantas que crecen en agua y quedan perfectas como centro de mesa

Las plantas son una alternativa sencilla para incorporar un toque natural a la decoración del hogar. Además de aportar color y frescura, algunas especies pueden crecer directamente en agua, por lo que no necesitan maceta con tierra para desarrollarse.

Noticias Aguascalientes del 18 de septiembre 2026

Esta opción puede ser especialmente práctica en espacios pequeños o para quienes buscan renovar la decoración sin realizar grandes cambios. Colocarlas en recipientes de vidrio, estas plantas también pueden utilizarse como parte de la decoración de una mesa, una repisa o cualquier otro rincón de la mesa.

¿Cómo cuidar una planta que crece en agua?

Para cuidar una planta que crece en agua es importante mantener el recipiente limpio y renovar el agua con regularidad para evitar la acumulación de suciedad. También conviene colocarla en un espacio con buena iluminación, pero sin exposición directa y prolongada al sol. Si las raíces crecen demasiado, se pueden recortar con cuidado para favorecer su desarrollo y mantener el recipiente en buenas condiciones.

¿Qué plantas crecen en agua y sirven para decorar?

Si buscas una forma sencilla de sumar naturaleza a la decoración, algunas plantas pueden cultivarse directamente en agua. Además de ocupar poco espacio, permiten crear una composición original en recipientes trasparentes y utilizarlas como centros de mesa.

1. Bambú de la suerte

El bambú de la suerte es fácil de mantener en agua y sus tallos verticales ocupan poco espacio. Se puede colocar en un florero angosto, cubrir las raíces con agua y ubicarlo donde reciba buena luz, pero sin sol directo.

2- Syngonium

El syngonium puede propagarse mediante esquejes colocados en agua. Para hacerlo, es necesario sumergir un nudo del tallo y dejar las hojas fuera del recipiente. Sus hojas con forma de punta de flecha aportan un aspecto llamativo y natural.

3- Cinta

La cinta, también conocida como malamadre, puede reproducirse a partir de los hijuelos que produce en sus tallos. Estos pueden colocarse en agua hasta desarrollar raíces. Por su tamaño y apariencia, es una opción práctica para crear pequeños arreglos verdes y decorar distintos espacios del hogar.