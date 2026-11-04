¿Sabes exactamente qué alimentos debe tener la mochila de emergencia para asegurar la supervivencia de tu familia? Ante un desastre natural o una emergencia, las primeras 72 horas son críticas y pueden salvarte la vida.

Al empacar suministros para una situación de crisis, no se trata simplemente de meter lo primero que encuentres en la alacena. La selección de comida debe responder a criterios estrictos de durabilidad, valor energético y facilidad de consumo.

A continuación, te presentamos la guía definitiva de los alimentos que no pueden faltar en tu kit de supervivencia y cómo organizarlos correctamente.

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Los alimentos clave para tu mochila de emergencia

Para garantizar la nutrición y la energía de una persona durante tres días completos, distribuye los siguientes alimentos en tu mochila de emergencia:



3 litros de agua embotellada

Proteínas enlatadas con abre fácil, como atún, salmón, sardinas o frijoles cocidos.

Barras energéticas y frutos secos como nueces, almendras y cacahuates.

Galletas saladas y carbohidratos simples.

Chocolates y dulces

Recuerda guardar todos los empaques de cartón o plástico dentro de bolsas con cierre hermético para ecitar que se echen a perder si la mochila se moja por la lluia o inundaciones.

Estos son los alimentos que debe tener la mochila de emergencia para sobrevivir 72 horas

Cuando hay adultos mayores, bebés o mascotas en casa, la mochila de emergencia debe adaptarse y ellos deberán tener sus propios suministros, tales como medicamentos, fórmulas lácteas y latas de comida para perro o gato, según sea el caso.

Las 4 reglas de oro de la comida en una mochila de emergencia

Incluye alimentos no perecederos con una fecha de caducidad amplia que sea mínimo de 6 meses.También debes evitar alimentos que requieran refrigeración, cocción o añadir agua caliente, ya que es muy probable que no tengas acceso a gas ni a electricidad.

Estos son los alimentos que debe tener la mochila de emergencia para sobrevivir 72 horas

En una emergencia gastarás mucha energía física y mental, por lo que necesitarás alimentos altos en calorías y en nutrientes, opciones que te den fuerza rápidamente.

La mochila debe ser fácil de cargar y no debe exceder el 10% o el 15% del peso corporal de quien la lleva, y cada miembro de la familia debería contar con su propia mochila de emergencia.

