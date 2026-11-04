4 plantillas de stickers pequeños y estéticos de los Saja Boys para imprimir y decorar la funda transparente de tu celular

Si la funda de tu celular es transparente y sin chiste, no te preocupes, lo que tienes en las manos es realmente oro puro. Si te preguntas por qué lo decimos, es porque a una funda como esta tú le puedes dar la personalidad que tú desees y, si eres fan de los Saja Boys, es perfecta para crear un accesorio que demuestre tu pasión por los famosos personajes de Kpop Demon Hunters. Es por eso que aquí te dejamos 4 plantillas con pequeños stickers inspirados en los Saja Boys que funcionan perfecto para acomodarlos en tu celular:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Para que estos stickers de los Saja Boys luzcan increíbles y queden bien pegados en la funda de tu celular, recuerda imprimir estas plantillas en papel adhesivo. Este puede ser con acabado mate o brillante. Antes de colocarlos, limpia y seca bien la funda que vas a decorar.

Ideas para acomodar los stickers en la funda del celular

La mejor idea es hacer un collage en tu funda. Algunos dejan espacios en blanco y otros tapizan con stickers la funda. No tengas miedo a que las calcomanías se encimen unas con otras y oculten a uno que otro detalle. Ese es el chiste del collage; verás lo bien que luce una vez que lo termines. Otra gran idea es poner la foto de tu ídolo favorito de K-pop y rodearla con los stickers que hagas. Así podrás portar una o más de tus pasiones en tus manos.

¿Cómo proteger los stickers en la funda de mi celular?

Todo depende del resultado que busques. Algunos prefieren meterlos dentro de la funda para que de esta manera se protejan de cualquier tipo de daño. Algunos los dejan sueltos o sin pegar entre la funda y el teléfono y otros los pegan directamente en el teléfono para que la funda transparente lo proteja. Otra gran idea es protegerlos con una mica, papel contact o vinil transparente. Puedes recortar el pedazo exacto o cubrir por completo la zona donde tienes los stickers en tu funda.