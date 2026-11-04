El bicarbonato de sodio es uno de los compuestos químicos más versátiles, económicos y accesibles que podemos encontrar en cualquier alacena. Desde la limpieza del hogar hasta la repostería, sus aplicaciones son casi infinitas.

Sin embargo, uno de sus usos más populares y transmitidos de generación en generación es su consumo directo al mezclar agua con bicarbonato de sodio. Esta combinación es un "remedio milagroso" según las redes sociales, pero aunque sí hay beneficios reales, debe consumirse moderadamente.

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Los beneficios reales de mezclar agua con bicarbonato de sodio

Alicio inmediato de la acidez estomacal y el reflujo

La razón principal por la que los médicos y gastroenterólogos han recomendado históricamente el bicarbonato de sodio es su potente función como antiácido gástrico de acción rápida.

Rendimiento deportivo y reducción de la fatiga muscular

En el ámbito de la medicina del deporte, el consumo de agua con bicarbonato es una práctica estudiada para disciplinas de alta intensidad.

Mezcla agua con bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué se recomienda

Auxiliar en la salud renal

Los riñones son los encargados de eliminar los ácidos del cuerpo para mantener el equilibrio químico. En pacientes con enfermedad renal críca, las dosis de bicarbonato controladas ayudan a combatir la acidosis metabólica y a ralentizar el progreso de la enfermedad.

Al contrario de lo que se dice en las redes sociales, esta mezcla no alcaliniza el cuerpo para prevenir el cáncer y tampoco sirve para bajar de peso.

¿Cómo preparar bicarbonato de sodio con agua y consumirlo de forma segura?

Para utilizar el bicarbonato de sodio como un antiácido ocasional en adultos, la dosis recomendada por especialistas es muy específica.

Mezcla agua con bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué se recomienda

Disuelve media cucharadita de café de bicarbonato de sodio en un vaso grande de agua purificada, revuelve vigorosamente hasta que el polvo se haya disuelto por completo y el agua luzca cristalina y bébelo despacio, preferentemente una hora después de la comida o cuando aparezcan los primeros síntomas de reflujo, es importante mencionar que no se debe consumir con el estómago excesivamente lleno.

Además, expertos en salud mencionan que no se debe consumir por personas que padecen de hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedades renales crónicas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni por niños de 12 años.

