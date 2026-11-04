OFICIAL: Mario “Mono” Osuna GANA El Duelo ante Julio Camejo en La Granja VIP y se salva de la nominación; ¿cómo afecta la competencia?

Es oficial, este martes 03 de noviembre durante La Gala de La Granja VIP se llevó a cabo “El Duelo” en dónde el ganador de esta dinámica fue Mario "Mono" Osuna por lo que quedó salvado de ser nominado y no está en riesgo de quedar fuera del reality, hasta el momento. Esto tendrá un fuerte impacto en la competencia, a continuación te compartimos todo lo que podría pasar.

¿Cómo afecta la competencia el resultado del Duelo de La Granja VIP?

Sin duda alguna el resultado de esta prueba pone en juego las tensiones entre los “Disfuncionales” y “La Resistencia”, los dos equipos rivales de La Granja VIP. Además de que el resultado de la persona salvada y la nominada hará que las estrategias por parte de cada Granjero cambie ya que moverán sus piezas de diferente manera.

¿Qué equipo "ganó" en este Duelo de Nominación?

En este Duelo de Nominación el equipo de “La Resistencia” ganó ya que Mario "Mono" Osuna forma parte de sus integrantes y al vencer a Julio Camejo en la competencia que desafió las destrezas físicas y mentales de los Granjeros logró salvarse de entrar a la Tabla de Nominación y por ende estar en riesgo de quedar fuera de La Granja VIP.

¿A quién mandó el público al Duelo de Nominación y a quién mandó El Capataz?

El público tomó la decisión de mandar al Duelo de Nominación a Mario "Mono" Osuna, quién se enfrentó contra Julio Camejo, persona elegida por el Capataz, quien en esta semana 9 es Rafa Mercadante, mismo que ocupa este puesto por primera vez en la competencia.

Cabe recalcar que una vez que los contrincantes son elegidos, deben enfrentarse en en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva. Ahora bien, la persona que gane automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación de la semana mientras que el Granjero o Granjera que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia al quedar nominado. Esta competencia es muy importante ya que es la que decide cuál podría ser el rumbo de cada uno de los Granjeros en la competencia.

Tío Pepe anuncia la llegada de NUEVOS integrantes a La Granja VIP; así reaccionaron los Granjeros

¿Cómo salvar de la eliminación al nominado por El Duelo?

El voto del público es sumamente importante para evitar que un nominado quede fuera de la competencia. Hacer este proceso es sumamente fácil, rápido además de que es gratis. Cabe mencionar que deberás ver las Galas para saber a partir de qué momento quedan abiertas las votaciones. De igual forma recuerda que activando las notificaciones de nuestro sitio web y siguiéndonos en nuestras redes sociales también te puedes enterar al instante.

El proceso para votar es muy sencillo, solo deberás ingresar a nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo. Tendrás solo 10 votos para repartir. Por otro lado, para hacerlo de forma directa, también puedes hacerlo dando click aquí.