ÚLTIMA HORA: Julio Camejo es el segundo NOMINADO de La Granja VIP en la semana 9, tras perder El Duelo de Nominación ante Mario “Mono” Osuna

El Duelo de Nominación es un momento clave para los Granjeros, ya que podrán evitar formar parte de la Tabla de Nominados. Hoy, 3 de noviembre, tras perder el circuito contra Mario "Mono" Osuna, Julio Camejo se convirtió en el segundo nominado de La Granja VIP, estando en riesgo de eliminación en la semana 9, pero todavía hay posibilidad de salvación en los próximos días.

¿Quiénes han perdido El Duelo de La Granja VIP?

Hasta el momento, son varios Granjeros los que han perdido el Duelo de Nominación en La Granja VIP, un momento clave para cada uno de ellos al estar en un alto riesgo de ser eliminado. Ellos son los que han perdido el circuito:



Kevyn "Bicolor" Contreras Azalia Ojeda Kenny Avilés Kenny Avilés y Fernando Lozada Ivonne Montero Azalia Ojeda Manelyk Niurka Marcos

Si un Granjero queda nominado por El Duelo, ¿todavía se puede salvar?

Aunque ningún Granjero quiere perder el Duelo de Nominación en La Granja VIP, no deben preocuparse totalmente, ya que tendrán varias posibilidades de salvarse, logrando salir de la Tabla de Nominados y evitar el riesgo de la eliminación en la semana 9.

El jueves si no son "enterrados" en la dinámica de 'Echar Tierra', podrán participar en el Juego de Salvación. Y el ganador tendrá el gran poder de salvar a uno de los Granjeros de la Tabla de Nominados el jueves, pero para ello deberá hacer valida La Traición al meter a un Granjero más en la placa. El segundo nominado deberá hacer lo posible por salir de la tabla.

¿Cuándo queda la lista definitiva de nominados de La Granja VIP?

Aunque hoy se dará a conocer la Tabla de Nominados, el viernes es el día definitivo en el que se anuncia la lista FINAL de nominados, donde los Granjeros estarán en total riesgo de ser eliminados en La Gala del domingo en la semana 9 de La Granja VIP.

Recuerda que para obtener su permanencia, los fanáticos de los Granjeros deberán votar por ellos, ya que el que tenga más votos lograra mantenerse en el reality una semana más. Así que no te pierdas del programa para que puedas conocer la fecha en la que se abren las votaciones para salvar a tu Granjero favorito.