Azalia afirma que Kevyn se ha portado muy bien, no sospecha que la reducción del presupuesto es por su culpa

El presupuesto en La Granja VIP sigue disminuyendo y los participantes no entienden qué es lo que está pasando. En medio de las especulaciones Azalia Ojeda señaló que no pueden acusar a Keyin Bicolor porque se ha portado muy bien. No sospecha que todo es su culpa.

Aunque Azalia afirmó que Bicolor los ha callado a todos y cambió su actitud, en realidad, es por él que el presupuesto sigue bajando ya que aceptó una tentación que Adal Ramones le ofreció el pasado martes.

La propuesta fue que, a cambio de los mejores chismes de La Granja, Kevyn podría comer lo que él quisiera en el entrevistadero, es decir, alejado de todos para que nadie se entere.

El conductor le explicó que si aceptaba el trato el presupuesto de todos disminuiría 10 mil pesos. Sin embargo, le señalaron que no le explicarían nada a los Granjeros y el dinero iría bajando poco a poco para no levantar sospechas. Hasta ahora así ha sido.

Bicolor afirmó que aceptó la tentación porque todos le han dicho que es un juego y, por lo tanto, él decidió verlo de esa manera. Sin embargo, ha confesado que teme que el próximo domingo se revele la verdad y termine siendo el más odiado en la casa.

¿Qué creen los Granjeros que está pasando con su presupuesto?

Como no existe una explicación sobre lo que está sucediendo con el presupuesto, los Granjeros especulan que es por ciertos comentarios.

Cuando se escuchó una disminución más, Fernando Lozada dijo que podría ser porque estaba hablando de eutanasia. Dijo que estaba platicando que si al llegar a la vejez ya no puede valerse por sí mismo preferiría aventarse de un avión sin paracaídas.

Otros dijeron que podrían ser porque no dejan escuchar bien su micrófono o porque hablan del público que va afuera de La Granja a apoyar a algunos.

