Los signos más perjudicados del 16 al 30 de octubre por la alineación de Venus y Plutón

La cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario vuelve a poner bajo la lupa los vínculos, los deseos y las relaciones de poder. Entre el 16 y el 30 de octubre, algunos signos del zodiaco podrían sentir con mayor intensidad esta combinación energética que invita a reconocer celos, expectativas poco realistas y dinámicas que necesitan transformarse para dar paso a relaciones más saludables.

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Esta alineación ya tuvo un primer capítulo a mediados de septiembre y vuelve a cobrar relevancia en un contexto marcado por la retrogradación de ambos planetas. Según la astrología, Venus se relaciona con el amor, los valores y los recursos, mientras que Plutón representa los cambios profundos, el control y aquello que permanece oculto.

El desafío será evitar las reacciones impulsivas y comprender qué situaciones requieren límites, honestidad y una revisión de fondo. Estas son las predicciones para los signos más afectados.

¿Cuáles son los signos más perjudicados por la cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario en octubre 2026?

Escorpio : Venus en tu signo puede intensificar tus deseos y expectativas afectivas. El desafío será evitar que el miedo a perder a alguien te lleve a controlar la situación. Expresar tus necesidades con sinceridad puede ayudarte a recuperar el equilibrio.

: Venus en tu signo puede intensificar tus deseos y expectativas afectivas. El desafío será evitar que el miedo a perder a alguien te lleve a controlar la situación. Expresar tus necesidades con sinceridad puede ayudarte a recuperar el equilibrio. Acuario : Plutón en tu signo te invita a revisar tu manera de relacionarte y ejercer tu autonomía. Podrían surgir tensiones cuando sientas que alguien intenta decidir por ti. Establecer límites sin cerrar el diálogo será fundamental.

: Plutón en tu signo te invita a revisar tu manera de relacionarte y ejercer tu autonomía. Podrían surgir tensiones cuando sientas que alguien intenta decidir por ti. Establecer límites sin cerrar el diálogo será fundamental. Tauro : los vínculos cercanos podrían atravesar conversaciones incómodas o diferencias relacionadas con la confianza. Antes de tomar una decisión definitiva, procura distinguir entre los hechos concretos y las inseguridades que pueden influir en tu interpretación.

: los vínculos cercanos podrían atravesar conversaciones incómodas o diferencias relacionadas con la confianza. Antes de tomar una decisión definitiva, procura distinguir entre los hechos concretos y las inseguridades que pueden influir en tu interpretación. Leo: las expectativas dentro de una relación o una sociedad podrían entrar en conflicto con tus necesidades personales. La influencia simbólica de esta cuadratura te invita a negociar sin convertir cada desacuerdo en una lucha por tener la razón.

las expectativas dentro de una relación o una sociedad podrían entrar en conflicto con tus necesidades personales. La influencia simbólica de esta cuadratura te invita a negociar sin convertir cada desacuerdo en una lucha por tener la razón. Libra : Venus, tu regente tradicional, pone el foco en tus valores y en la forma en que buscas aprobación. El período puede ayudarte a reconocer si estás cediendo demasiado para mantener la armonía. Aprender a decir que no será parte del proceso.

: Venus, tu regente tradicional, pone el foco en tus valores y en la forma en que buscas aprobación. El período puede ayudarte a reconocer si estás cediendo demasiado para mantener la armonía. Aprender a decir que no será parte del proceso. Cáncer: podrían reaparecer emociones vinculadas con una relación o una situación del pasado. En lugar de interpretar cada señal como una confirmación de tus temores, date tiempo para comprender qué necesitas y qué límites te permitirían avanzar.

¿Qué significa la cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario según la astrología?

Una cuadratura es un aspecto astrológico de 90 grados que suele asociarse con tensiones y procesos de revisión. En esta combinación, Venus en Escorpio simboliza la intensidad afectiva y el deseo de intimidad, mientras que Plutón en Acuario representa la transformación de las relaciones con la libertad, los grupos y las estructuras de poder.

La repetición del aspecto después de su primer capítulo a mediados de septiembre puede interpretarse como una oportunidad para revisar asuntos que quedaron pendientes.



Revisión de los vínculos : pueden hacerse visibles necesidades, acuerdos o diferencias que requieren una conversación honesta.

: pueden hacerse visibles necesidades, acuerdos o diferencias que requieren una conversación honesta. Celos y control : el simbolismo de Escorpio y Plutón invita a observar las conductas posesivas y distinguir el afecto de la necesidad de controlar.

: el simbolismo de Escorpio y Plutón invita a observar las conductas posesivas y distinguir el afecto de la necesidad de controlar. Transformación de valores : esta cuadratura propone reconsiderar qué se busca en el amor, la amistad y las relaciones económicas.

: esta cuadratura propone reconsiderar qué se busca en el amor, la amistad y las relaciones económicas. Reaparición de asuntos pendientes : el contexto de retrogradación puede leerse como una invitación a revisar decisiones anteriores y comprender qué no quedó resuelto.

: el contexto de retrogradación puede leerse como una invitación a revisar decisiones anteriores y comprender qué no quedó resuelto. Libertad y compromiso: el desafío consiste en construir relaciones que permitan la intimidad sin renunciar a la autonomía individual.

En conclusión: Venus en cuadratura con Plutón representa un período de revisión emocional y transformación de los vínculos. No implica que necesariamente ocurran rupturas o conflictos, pero puede servir como una invitación a reconocer patrones, fortalecer límites y tomar decisiones más conscientes.