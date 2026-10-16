Mientras en México subimos los muebles por las escaleras o el elevador al mudarnos, en Corea del Sur pueden meter un sofá por la ventana con un camión elevador

Mudarse de casa puede convertirse en toda una aventura, especialmente cuando hay que subir muebles grandes por las escaleras o encontrar la manera de acomodarlos en un elevador. Sin embargo, en Corea del Sur existe una solución que puede sorprender a quienes no están familiarizados con esta práctica: utilizar un camión con una plataforma elevadora para meter sofás, refrigeradores y otros muebles directamente por la ventana o el balcón de un departamento.

De acuerdo con la guía de Seoul Window, este vehículo se conoce como sadaricha y cuenta con una estructura extensible que permite transportar objetos voluminosos desde la calle hasta una abertura del edificio. Su uso responde a una necesidad práctica en las ciudades surcoreanas, donde muchos habitantes viven en edificios de departamentos y algunos muebles no caben por las puertas, los pasillos o los elevadores.

¿Cómo funciona el camión elevador que utilizan en Corea del Sur para mudarse?

A diferencia de lo que suele ocurrir en México, donde las personas pueden contratar una mudanza (conocido popularmente como flete) y subir sus pertenencias por las escaleras o reservar el elevador del edificio, en Corea del Sur es posible recurrir a este equipo especializado para trasladar los objetos desde el exterior. El camión se estaciona cerca del inmueble y despliega un riel metálico por el que se mueve una plataforma hasta llegar a una ventana o un balcón.

Una vez que el mecanismo está colocado y el área de trabajo es segura, los encargados de la mudanza acomodan los muebles sobre la plataforma para elevarlos hasta el departamento. De esta manera, un sofá, un refrigerador o un ropero pueden entrar directamente por una ventana, sin necesidad de maniobrar por espacios estrechos o utilizar las escaleras del edificio.

¿Por qué en Corea del Sur meten los muebles por las ventanas?

Esta forma de mudarse no es solamente una curiosidad que se ha popularizado en redes sociales, sino una alternativa para resolver problemas comunes durante el traslado de muebles. En los edificios donde las escaleras son estrechas o el elevador no tiene suficiente espacio, utilizar una plataforma exterior puede facilitar el trabajo y reducir las dificultades para mover objetos pesados.

Además, este método permite evitar que los muebles tengan que pasar por las áreas compartidas del edificio, aunque su uso depende de las características del inmueble, el espacio disponible en la calle y el alcance del equipo. No todos los departamentos pueden utilizarlo, por lo que las empresas de mudanzas deben revisar las condiciones del lugar antes de realizar el servicio.

VIDEO: Así se ve una mudanza en Corea del Sur con un camión elevador

En videos que circulan en redes sociales, este procedimiento puede llamar la atención porque parece que los muebles están entrando al departamento por arte de magia. En realidad, se trata de un sistema de elevación diseñado para transportar cargas, con una plataforma que sube y baja por una estructura colocada en el exterior del edificio.

Un ejemplo de este tipo de contenido puede encontrarse en un reel de Instagram difundido por Canal Siete Alta, que sirve como referencia visual para conocer la práctica. La escena resulta llamativa para quienes están acostumbrados a ver cómo las personas cargan sillones entre varios ayudantes o intentan girarlos para que pasen por las escaleras.