Cómo ocultar las líneas de expresión con maquillaje

Las líneas de expresión son uno de los principales factores de inseguridad por lo que muchas mujeres buscan ocultarlas con maquillaje. Para lograr el objetivo es importante aplicar menos producto y utilizar texturas elásticas e hidratantes.

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Ten en cuenta que el exceso de base o corrector comienza a acumularse inevitablemente dentro de los pliegues de la piel por lo que lucen más profundos y evidentes.

¿Cómo usar maquillaje para ocultar las líneas de expresión?

Preparación de la piel (El paso más importante)

Es importante que antes de colocar cualquier producto rellenes visualmente las líneas aportando agua. Si tienes una piel deshidratada se absorberá el componente húmedo del maquillaje, cuarteándolo de inmediato.

Para una hidratación profunda debes aplicar una crema o loción facial hidratante realizando masajes ascendentes. Luego aplica una prebase hidratante o a base de gel. Estos productos forman una película lisa que no permite que la base se hunda en las arrugas.

Base de maquillaje ligera y fluida

Tienes que elegir bases fluidas, luminosas o de cobertura ligera. A la hora de la aplicación debes ponerte una cantidad mínima de base en tu mano procura retirar el exceso con una esponja húmeda o brocha para luego esparcirlas con unos toques.

Para las zonas del entrecejo, la frente o el surco nasogeniano la aplicación debe ser mínima, es decir solo lo que haya quedado de residuo en la herramienta.

Corrector estratégico e iluminación

El tono del corrector debe ser del mismo color de tu piel o un tono más claro. Si utilizas correctores excesivamente blancos se ven más acentuadas las líneas y las bolsas.

Ten en cuenta que las líneas de expresión proyectan una sombra natural que produce una mayor profundidad visual. Si aplicas una mínima línea de corrector claro o un lápiz blanco justo en el fondo del surco (como en las líneas de marioneta al lado de la boca o el entrecejo) y luego lo difuminas muy bien a toquecitos, "levantarás" ópticamente la hendidura gracias al efecto de la luz.

El corrector es un gran producto para disimular las arrugas en el contorno de ojos|Canva

El truco del asentamiento y sellado inteligente

Otro truco que debes tener en cuenta es que si aplicas polvo compacto o traslúcido directamente sobre el maquillaje húmedo, sellarás también las arrugas que ya se hayan empezado a formar.

Lo que deberás hacer es que los productos se acentúen en el rostro por unos minutos. Toma una esponja húmeda o un hisopo para pasarlo por encima de las líneas de expresión para quitar cualquier exceso.