Día de Muertos: dónde colocar las fotografías en la ofrenda y qué significado tienen según la tradición

El Día de Muertos es una de las fiestas más importantes que tiene la cultura de México, y que incluso atrae a turistas de todo el mundo porque se festeja en todo el territorio y en el cual, ninguna familia se lo quiere perder. Por este motivo, es que durante los primeros días de noviembre, las familias tendrán preparado su altar con elementos que no pueden faltar y es el caso de las fotografías. Pero, la gran pregunta pasa por el lugar donde deben colocarse y cuál es el significado que tienen.

Tal como lo mencionábamos, el Día de Muertos se caracteriza por seruna fecha muy especial en México, ya que las familias prepararán sus altares para recordar a las personas que ya no están presentes en el mundo terrenal y que es una manera de tenerlos presentes. A su vez, hay que decir que los altares cumplen una función clave.

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Los altares son como un puente sagrado que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos con el de los difuntos, permitiendo el reencuentro temporal con los seres queridos a través de la memoria y la ofrenda. Además, son varios objetos lo que no deben faltar en esta ofrenda, como las catrinas, calaveras, flores de cempasúchil y fotografías, las cuales no pueden faltar, por lo que tienes que saber en donde se tienen que ubicar y cuál es el significado.

Cuál es el significado de colocar fotografías en el altar del Día de Muertos

Por si no lo sabías, las fotografías en los altares del Día de Muertos es que estás abriendo un portal simbólico entre el mundo de los vivos y Mictlán; donde la foto representa el alma del ser querido que deseas honrar y recordar. Además, va mucho más allá de lo decorativo, y es que le dará identidad a la ofrenda, por lo que se considera el corazón del altar de muertos.

Este es el lugar donde tienes que colocar las fotos para el altar de muertos

Por otro lado, hay que decir que la fotografía en el altar de muertos es un acto lleno de significado emocional y que se debe elegir una imagen en la que la persona esté feliz y un momento que refleje su esencia. Y en cuanto a su lugar, se la debe colocar en la parte superior, ya que representa a las personas a quienes va dedicada a la ofrenda.