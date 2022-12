Esto dice la letra de la canción que le hizo Santa Fe Klan a Maya Nazor.

Tras su rotunda separación, Santa Fe Klan ha preferido mantenerse al margen de los rumores y no aclarar ninguno sobre él y la madre de su único hijo, pero parece que en la música es donde busca refugio y ya hasta compuso algo, pero ¿qué dice la letra de la canción y por qué podría ser para Maya Nazor?

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

Mientras que la influencer salió a confirmar la separación entre ella y el rapero, y pidió respeto a los dos, pues fue de mutuo acuerdo y pensando en su hijo, quien siempre los va a unir, Santa Fe Klan se ha mantenido en silencio o por lo menos eso parecía, ya que recientemente lanzó una rola, que parece hablar al respecto.

¿Qué dice la letra de la canción que le hizo Santa Fe Klan a Maya Nazor?

Hace cinco días, Santa Fe Klan lanzó su canción ‘Separaos’, que pinta para ser un éxito y sus seguidores ya lo comprueban, pues en Youtube ya alcanza más de 2 millones de reproducciones.

Por la letra se puede decir que último éxito del rapero hace referencia a una separación dolorosa, pero de la cual no entiende la causa y que se siente solo y vacío.

“Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, cuál fue la razón yo me pregunto cuál, cuál, cuál, cuál será. Me muero, de frío, porque tú no estás conmigo, Ah no, Dios mío, la soledad de testigo”.

Y continúa: “Ahora, sin rumbo me voy lejos. Ya no volveré, llevó tatuajes de tus besos, siempre te recordaré. Deveras que no fue mi intención, lastimar tu triste corazón, ya no soporto más el dolor, no quiero ninguna discusión”.

Con lo que podría dejar claro que la separación es definitiva y que no quiere hablar al respecto, ni discutir.

Aunque no se puede decir con certeza que esta canción haya sido creada para Maya Nazor, la madre de su hijo, lo que sí es cierto es que cada que hay una ruptura, las letras de las canciones de los artistas tienen mayor éxito.