Estos signos serán traicionados en mayo por alguien de su confianza

Los astros han mandado un mensaje claro y alarmante a todos los signos del zodiaco, y es que tres de ellos sufrirán de una terrible traición. Lo peor es que será de parte de alguien a quien le habían entregado toda su confianza, por lo que se sentirán heridos y pasarán un mal momento.

De acuerdo con los expertos en astrología occidental, los signos afectados estarán expuestos durante lo que resta de mayo de 2025, por lo que pueden estar alerta para así prevenir que alguien a quien quieren les juegue mal o para meditar si son personas que realmente merecen una segunda oportunidad.

Estos son los signos que serán traicionados en mayo 2025

Escorpio

Este es el primero de los signos del zodiaco que resultará afectado en los próximos días. Poco antes de que viva la traición podrá darse cuenta de algunos detalles que despertarán su intuición. Además de que deberá decidir si continúa o no con la conexión.

Y es que la decepción que sufrirá será grave, pero no necesariamente significa que no tenga solución. Podrá hablar con la persona de manera honesta y así saber si continuarán o no con su relación, aunque saben que este tipo de acciones no se deben repetir.

Sagitario

Durante los próximos días deberán reflexionar sobre sus vidas y sus relaciones, posiblemente atraviesen por un momento complicado en el que se pregunten si realmente son felices con su pareja, o si es necesario darse un tiempo. En medio de esta indecisión se presentará una traición por parte de su ser amado, lo que ayudará a Sagitario a saber si continuar con su vida o dar una nueva oportunidad.

Virgo

Finalmente, las personas que han nacido bajo el signo de Virgo saben bien que es importante tener a gente de confianza cerca de ellos; sin embargo, alguien a quien querían mucho les jugará mal, y aunque podría demostrar arrepentimiento, lo mejor es mantenerse alejado durante lo que resta del mes y enfocarse en él mismo.