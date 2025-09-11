“Un perfume que huele a tradición": Aromas que evocan el orgullo mexicano.

Si te has fijado en el calendario, habrás notado que las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y como mexicanos, disfrutamos intensamente estas festividades que nos unen, la cuál ya es una festividad que nos ha cobijado por muchas décadas.

En México tenemos una larga tradición de perfumes donde a través de los años se ha destacado ingredientes naturales locales como flor de azahar, vainilla, cacao, copal y demás algunas plantas aromáticas con la herencia europea.

¿Cuáles son los mejores perfumes para usar en estas fiestas patrias?

Sí lo tuyo es el baile, lo más seguro es que también te guste oler bien, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones de los mejores perfumes, lociones y fragancias unisex para que tu aroma atrape de buena manera en estas fiestas mexicanas:

Agua de Colonia Sándal: Estas peculiares n otas se han vuelto un aroma característico de nuestra región, por lo que podría ser una gran opción.

otas se han vuelto un aroma característico de nuestra región, por lo que podría ser una gran opción. Agua de Colonia Lavanda: Con el paso de los años, la lavanda pura, ha comunicado calma y frescura, por lo que se ha hecho un olor típico de nuestro país.

Con el paso de los años, la lavanda pura, ha comunicado calma y frescura, por lo que se ha hecho un olor típico de nuestro país. Perfumes de agave o mezcal: En los últimos años, m arcas artesanales han explorado exitosamente notas de agave, copal, resinas y maderas mexicanas.

arcas artesanales han explorado exitosamente notas de agave, copal, resinas y maderas mexicanas. Perfumes de vainilla natural con toque ahumado: Este aroma típico del Estado de Veracruz ha estado muy presente a través de las décadas.

Este aroma típico del Estado de Veracruz ha estado muy presente a través de las décadas. Las mezclas de flor de naranja, tabaco, coco, henequén: Estas especias tradicionales de Yucatán refrescaron la manera de percibir los aromas en los mexicanos.

Estos son algunos de los perfumes más destacados en México:

Yendo un poco más a lo popular, te dejaremos un par de propuestas que han tenido éxito dentro de los mexicanos, siendo unos de los títulos más populares de los últimos años.

Para Hombres:



Tom Ford Neroli Portofino: Este perfume entrega tintes cítrico-aromático de lujo, ideal si la fiesta es al aire libre.



Para Mujeres:



Lancôme La Vie Est Belle – Las notas de pera, jazmín y praliné han dado una combinación única a dulce para la noche.

Ahora ya lo sabes, estas son algunas de las mejores recomendaciones que podrás tomar en cuenta para tu próxima noche mexicana, donde seguramente el baile, la alegría y la tradición te acompañarán.

