Nota

5 recetas de antojitos mexicanos para tu fiesta patria

Celebra las fiestas patrias como se debe con estos antojitos mexicanos irresistibles. Tacos, sopes, quesadillas y más recetas fáciles que no te puedes perder.

Crédito: RDNE Stock project
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Se acerca una fecha muy especial para todos los mexicanos. El 15 y 16 de septiembre son fechas llenas de fiesta, bailes, familia y amigos. Todos estaremos de acuerdo en que no hay nada mejor en estas fechas que acompañar la celebración con antojitos mexicanos. Como sabemos que te quieres lucir en estas fiestas patrias, hemos preparado para ti estos platillos, que son sencillos de preparar, llenos de sabor y perfectos para darle ese toque tradicional a tu fiesta.

A continuación, te compartimos 5 recetas fáciles y deliciosas que no te pueden faltar en estas fiestas patrias.

1. Tacos dorados de pollo

Un clásico de clásicos que siempre conquista paladares. Solo necesitas tortillas de maíz, pollo o res deshebrada (también los puedes hacer de papa) crema, lechuga, queso rallado y salsa. Fríe los tacos hasta que queden crujientes y acompáñalos con guarniciones al gusto.

2. Sopes con frijoles y carne

Los sopes son infaltables en cualquier noche mexicana, y los puedes combinar prácticamente con cualquier guisado. Estos se preparan con masa de maíz, fríela y agrega frijoles refritos, carne deshebrada, lechuga, crema y salsa roja o verde.

3. Quesadillas de huitlacoche o flor de calabaza

No importa si te gustan con queso o sin queso, estas son perfectas para quienes aman lo tradicional. Para esta noche te recomendamos rellenar tortillas de maíz con queso Oaxaca y huitlacoche o flor de calabaza. Cocínalas en comal y acompáñalas con una buena salsa casera.

4. Elotes preparados

Los elotes con mayonesa, queso y chile en polvo nunca fallan. También puedes preparar esquites, servidos en vaso con jugo de limón y chile piquín. Una opción práctica y muy popular.

5. Gorditas de chicharrón prensado

Te aseguramos que si preparas unas deliciosas gorditas, se van a terminar. Rellena la masa de maíz con chicharrón prensado y fríe hasta dorar. Estas las puedes acompañar con queso, crema, lechuga, salsa verde o roja.

Con estas 5 recetas de antojitos mexicanos fáciles y económicos, tu fiesta patria tendrá el auténtico sabor de nuestro querido México. ¡Viva México!

Galerías y Notas Azteca UNO
