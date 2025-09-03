Se acerca una fecha muy especial para todos los mexicanos. El 15 y 16 de septiembre son fechas llenas de fiesta, bailes, familia y amigos. Todos estaremos de acuerdo en que no hay nada mejor en estas fechas que acompañar la celebración con antojitos mexicanos. Como sabemos que te quieres lucir en estas fiestas patrias, hemos preparado para ti estos platillos, que son sencillos de preparar, llenos de sabor y perfectos para darle ese toque tradicional a tu fiesta.

5 recetas de antojitos mexicanos para tu fiesta patria

A continuación, te compartimos 5 recetas fáciles y deliciosas que no te pueden faltar en estas fiestas patrias.

1. Tacos dorados de pollo

Un clásico de clásicos que siempre conquista paladares. Solo necesitas tortillas de maíz, pollo o res deshebrada (también los puedes hacer de papa) crema, lechuga, queso rallado y salsa. Fríe los tacos hasta que queden crujientes y acompáñalos con guarniciones al gusto.

Tacos Dorados de Papa

Salsa roja Tatemada pic.twitter.com/PepNDtLVW8 — DANIELA (@DANIELA_ANTOJOS) January 14, 2021

2. Sopes con frijoles y carne

Los sopes son infaltables en cualquier noche mexicana, y los puedes combinar prácticamente con cualquier guisado. Estos se preparan con masa de maíz, fríela y agrega frijoles refritos, carne deshebrada, lechuga, crema y salsa roja o verde.

Los sopes forman parte de nuestro ADN 🧬 Por eso hoy queremos mostrarte cómo prepararlos desde 0 👇️



El sope tiene su origen en las culturas prehispánicas que habitaban la zona centro y sur de nuestro país. Se cree que fueron los toltecas quienes los crearon; con el paso del… pic.twitter.com/5E9Qe55EkE — Animal Gourmet (@animalgourmet) September 2, 2025

3. Quesadillas de huitlacoche o flor de calabaza

No importa si te gustan con queso o sin queso, estas son perfectas para quienes aman lo tradicional. Para esta noche te recomendamos rellenar tortillas de maíz con queso Oaxaca y huitlacoche o flor de calabaza. Cocínalas en comal y acompáñalas con una buena salsa casera.

quesadilla de huitlacoche

トウモロコシ黒穂病菌のケサディーヤ pic.twitter.com/coJfEicBDK — mw (@30_harb) October 17, 2024

4. Elotes preparados

Los elotes con mayonesa, queso y chile en polvo nunca fallan. También puedes preparar esquites, servidos en vaso con jugo de limón y chile piquín. Una opción práctica y muy popular.

Acabo de darme cuenta que un elote preparado cumple con los 10 principios del buen diseño de Dieter Rams ( Abro hilo ) pic.twitter.com/KNKDT1cAEU — Uriel 🧋 (@ThespianArtist) May 18, 2019

5. Gorditas de chicharrón prensado

Te aseguramos que si preparas unas deliciosas gorditas, se van a terminar. Rellena la masa de maíz con chicharrón prensado y fríe hasta dorar. Estas las puedes acompañar con queso, crema, lechuga, salsa verde o roja.

Tremendas gorditas de chicharrón en chile rojo. ¡Hagámoslo! pic.twitter.com/d7i0gcXQ5v — adrian herrera díaz (@elchefherrera) August 19, 2025

Con estas 5 recetas de antojitos mexicanos fáciles y económicos, tu fiesta patria tendrá el auténtico sabor de nuestro querido México. ¡Viva México!

