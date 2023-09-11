El gran día llegó y la emoción está en su punto máximo. La final de MasterChef Celebrity México 2023 se llevó a cabo y solo uno de los tres finalistas, Eduardo Capetillo Gayán, Francisco Palencia o Irma Miranda, se llevó la victoria.

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Esta final nos dejó grandes desafíos y platillos que deleitaron a los chefs, pero sólo un participante pudo coronarse como el mejor chef de la cocina más famosa de México y ese fue nada menos que Irma Miranda, la ganadora que se llevó el trofeo y el título de la primera mujer en ganar Masterchef Celebrity México 2023.

¿Qué cocinaron los finalistas de Masterchef Celebrity?

Los platillos que presenten cada uno de los finalistas en esta gran final debían ser los mejores de todos, ya que no había margen para los errores. La competencia fue feroz y cada uno de ellos demostró sus habilidades culinarias en cada episodio. Desde platos tradicionales mexicanos hasta creaciones gourmet, los finalistas pusieron todo su corazón en cada preparación.

La final inició como se esperaba, es decir, con los participantes demostrando por qué llegaron al último programa de la temporada. Palencia preparó de entrada un sope en el que predominaron los frijoles y los gusanos, mientras que Eduardo probó con una tarta. Irma hizo lo propio con un platillo con tuétano.

Por supuesto que no podía faltar la visita de los chefs esta gran final de temporada. 🔥👌🏻🤩 #FinalMasterChef pic.twitter.com/yk3s6mnT8V — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 11, 2023

Para el plato fuerte, Eduardo preparó un filete de res con foie gras, mientras que Irma entregó un pescado con salsa de pistache. Juan Francisco, en tanto, realizó un pescado al pastor.

Finalmente, en el postre, Irma preparó un pan de elote con salsa de flor de calabaza. Juan Francisco entregó a los jueces un pastel tibio de queso fresco con higos y frutos rojos. Eduardo hizo unos roles de canela.

¿Cuál fue la reacción de los jueces?

Los jueces, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, fueron más críticos que nunca. Cada platillo presentado fue revisado minuciosamente, desde la presentación hasta el sabor, además de la técnica utilizada. Los finalistas tuvieronn que enfrentar la presión de un último reto que determinó quién se coronó como el ganador o ganadora de MasterChef Celebrity México 2023.

¿Quién ganó la final de Masterchef Celebrity México 2023?

La tensión en la cocina más famosa de México está en su punto más alto. Después de varias semanas de competencia y desafíos culinarios, solo uno de los tres finalistas fueel gran triunfador. Las apuestas están hechas, los fans de cada finalista tienen los dedos cruzados y todo el país espera con ansias el veredicto final.

¿Estás listo/a para saber quién se llevará el título de MasterChef Celebrity México 2023? Bueno, tras más de dos horas, y una gran noche, Irma Miranda se proclamó ganadora.

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Los mejores memes de la final de MasterChef Celebrity

Como en toda final, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas e inevitables, ya que los tres finalistas dejaron cuerpo y alma en cada platillo. Los fans se desbordaron y apoyaron a Juan Francisco, Irma y Eduardo.

Es que yo le voy a los tres no tengo favorito #FinalMasterChef pic.twitter.com/yYgVWsnwCe — 𝑨𝒅𝒓𝒊 👑#𝑩𝒂𝒎𝒃𝒂𝒔̧𝒌𝒂𝑩𝒊𝒓𝒊 🇲🇽 (@sird95) September 11, 2023