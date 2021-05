¡Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se vuelven a casar!

Hace pocos días se estrenó la segunda temporada de la serie De viaje con los Derbez en donde se ha podido observar todo lo que sucede en esta divertida familia, desde la ausencia de Vadhir Derbez por su contagio de Covid-19, hasta las fuertes declaraciones que hizo Eugenio Derbez sobre el día que tuvo que, secuestrar a José Eduardo de pequeño para poder estar con su hijo.

Además, otra de las situaciones que sorprendió a todos los fieles seguidores de la familia fue la salida de Aislinn Derbez en grabaciones, ya que no soportó el no ver a su pequeña, por lo que no dudó en ir a reencontrarse con Kailani.

Recordemos que en la primera dos integrantes de la familia terminaron solteros, mencionando que en ésta la única pareja sobreviviente, Eugenio y Alessandra, tendría un final parecido.

Sin embargo, las predicciones de los millones de fans resultaron todo lo contrario, pues el matrimonio de más de una década terminó renovando votos, simbólicamente, durante uno de los episodios al final de la serie, donde Eugenio Derbez dejó ver su lado romántico y sorprendió a su esposa con un anillo para reafirmar su promesa de amor.

Quiero refrendar votos contigo, mi amor. Es el símbolo de que seguimos unidos después de tantos años a pesar de tantos problemas, aquí seguimos y quiero seguir contigo a tu lado siempre. Quiero que sigas siendo mi esposa para toda la vida

Se juran amor frente a sus hijos

Teniendo a sus hijos de testigos. Vadhir y José Eduardo Derbez no dudaron en hacer uso de su buen sentido del humor y reaccionaron al gesto de su padre para su esposa con un par de bromas, sin embargo, Aislinn Derbez no contuvo el llanto y expresó sus ganas de vivir un amor así, para toda la vida.

