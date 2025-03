Eugenio Derbez revela por qué no fue al bautizo de su nieta

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se convirtieron hace poco en abuelos de la pequeña Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay; sin embargo, un tema que ha dado de qué hablar en las últimas semanas fue el bautizo de la pequeña .

Cabe mencionar que al bautizo no acudieron los integrantes de la familia Derbez, lo que desató infinidad de rumores y especulaciones al respecto. Por ello, el famoso comediante, actor y productor salió a aclarar lo sucedido.

¿Quiénes fueron al bautizo de Tessa?

Al bautizo de Tessa acudió Victoria Ruffo, así como amigos de la pareja, pero uno de los grandes ausentes fue Eugenio Derbez, quien ante los medios de comunicación respondió a los cuestionamientos. Uno de los más sonados fue si decidió no ir por la presencia de la madre de José Eduardo Derbez.

¿Por qué Eugenio Derbez no fue al bautizo? En un encuentro con diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eugenio puso fin a los rumores y especulaciones sobre su ausencia.

“Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos ni enfermeras ni nanas, somos Ale y yo, entonces cuando ella está de gira yo me quedo en la casa y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa. Normalmente ella se queda cuidando a Aitana, y las pocas veces que sale de gira yo me quedo…”, declaró.

¿Qué le dijo a José Eduardo Derbez?

De igual modo, Eugenio Derbez reveló que habló con su hijo, quien entendió la situación: “En esta ocasión, chequen la fecha, estaba Alessandra cantando en La Paz, entonces hablé con José Eduardo y le dije: ‘¿Sabes qué, hijo? No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo porque además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá, cosa que es cierto, y entonces no tiene caso que la lleve nada más para ir al bautizo y regresarme. Me dijo (José Eduardo): ‘No te preocupes, pa, entiendo)’, y por eso no fui…”.

¿No fue por culpa de Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez habló sobre el supuesto veto de Victoria de Ruffo, revelando entre risas que “en una de esas eso sí…”, dijo, para luego reiterar la cordialidad que existe ahora entre él y la actriz: “No, la llevo muy bien con ella…”.