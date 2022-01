Evaluna y Camilo comparten conmovedora FOTO junto a su bebé.

Índigo, el hijo que Evaluna y Camilo tendrán entre marzo y abril de este año, ya posó con ellos en las redes sociales en una foto. La pareja ha presumido a su bebé en una instantánea desde la pancita de su madre.

La pareja presumió unas imágenes que fueron capturadas en Buenos Aires, la ciudad donde se llevará a cabo la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

En la foto, Evaluna y el colombiano miran muy sonrientes a la cámara y en el fondo se pueden apreciar muchos árboles, así como el cielo azul.

Por si fuera poco, Camilo compartió otro momento de felicidad al lado de sus suegros Ricardo Montaner y Marlene Salomé.

En otra de las fotos, la pareja hizo poses divertidas donde la actriz le envía un beso al cantante, quien simula morder su pancita de embarazo.

Todo parece indicar que Camilo y Evaluna, así como otros integrantes de su familia, se encuentran en Buenos Aires para asistir al enlace nupcial de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Aunque no hay muchos detalles del enlace matrimonial, medios argentinos revelaron que habrá entre 400 y 600 invitados, quienes no podrán ingresar con sus celulares. Por si esto fuera poco, la novia tendrá tres cambios de look y el lugar de la boda es un total secreto.

Montaner reveló la posible fecha de nacimiento de Índigo

Ricardo Montaner está ansioso por entrar de lleno a su faceta como abuelo, así que ya reveló cuándo nace el esperado bebé de Evaluna y Camilo en un video de sus redes sociales.

“No quería despedir el 2021 sin agradecer a Dios primeramente por este año y por las veces que me debe haber salvado la vida; las veces que te debe haber salvado a ti de algo malo. Tampoco quería despedirme sin recordar a toda la gente que se nos fue, a todos los que pasamos por la tristeza de perder a un ser querido cercano”, expresó el cantante a sus fans a través de sus redes sociales.

“Yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta en el mes de abril o finales de marzo”, dijo el cantautor visiblemente emocionado.

