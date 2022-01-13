FOTOS | Evaluna reveló que no podía tener hijos por un problema hormonal.

El pasado 13 de octubre del 2021, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry gritaron a los ‘cuatro vientos’ que serían padres de Índigo, una noticia que llenó de felicidad a la pareja, pues previo al embarazo los doctores le habían pronosticado que sería imposible convertirse en mamá, así lo expresó la cantante En el podcast ‘En La Sala with Evaluna’.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, aseguró la también actriz.

A pesar de estos pronósticos, la pareja no decayó en la búsqueda de la dicha de convertirse en padres, y ahora que lo lograron comparten esta dicha con las personas que no pueden formar una familia, ya que este embarazo es un milagro para la pareja.

“Es realmente genial poder compartir esto con la gente porque muchas personas están luchando con eso, no solo con la infertilidad, sino con ‘la espera’”, aseveró.

