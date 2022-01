Evaluna habló sobre los problemas que tuvo para quedar embarazada.

Fue en un podcast, donde Evaluna se sinceró sobre los problemas que los especialistas le advirtieron cuando se enteró de su embarazo.

A la vez que el nacimiento de Índigo se acerca, la hija de Montaner va haciendo nuevas e interesantes revelaciones en su podcast ‘En la Sala’.

La cantante invitó al programa a Rich Wilkerson Jr. y a su esposa DawnChere Wilkerson, pastores de Vous Church de Miami. Desde luego, no desaprovechó la oportunidad para hacer revelaciones sobre su embarazo que va viento en popa.

Evaluna explicó que tuvo problemas, pues diferentes médicos le dijeron que tendría dificultades para tener hijos e incluso que sería imposible que fuera madre.

Tiempo después de que se casó con Camilo, se supo la noticia de que serían padres y lo anunciaron con el video Índigo, nombre de su futuro hijo.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos, que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, recordó la hija de Montaner.

Te puede interesar: Ángela Aguilar regresa a TikTok con radical cambio de look.

Evaluna logró embarazarse tras varios intentos

Evaluna logró embarazarse tras varios intentos con Camilo a pesar de lo que decían los médicos. Ambos lograron cumplir el sueño y pronto se convirtieron en padres.

“Empezamos a intentarlo por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en la vida...”, dijo.

“Es realmente genial poder compartir esto con la gente porque muchas personas están luchando con lo mismo. No solo con la infertilidad, sino con la espera del bebé. Creo que la espera es lo más complicado de entender”, finalizó la cantante en su podcast.

También podría interesarte: Lyn May presume asombrosa acrobacia a sus 68 años.